Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T12:30Z
https://ria.ru/20190611/1555480193.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155540/13/1555401317_0:47:3040:1757_1036x0_80_0_0_d58dd180275e49df7edcc27a49be7af5.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России

Вчера, 12:30
2759
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина у суда, где рассматривается вопрос о мере пресечения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову. 8 июня 2019
Мужчина у суда, где рассматривается вопрос о мере пресечения журналисту интернет-издания Медуза Ивану Голунову. 8 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Мужчина у суда, где рассматривается вопрос о мере пресечения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову. 8 июня 2019
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Массовые акции в Москве, в том числе в поддержку журналиста Ивана Голунова, могут помешать празднованию Дня России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Однако, по его словам, подобные вопросы — это прерогатива местных властей.
Ранее СМИ сообщили о планах провести в центре столицы 12 июня марш за свободу Голунова.
Московские власти заявляют, что не получали уведомления об акции.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
10 июня, 12:23
Еще есть надежда? В анализах Ивана Голунова не обнаружили следов наркотиковОбстоятельства задержания корреспондента "Медузы" Ивана Голунова продолжают вызывать вопросы в журналистском сообществе и не только. А между тем стало известно, что в анализах, взятых у журналиста, следов наркотиков не найдено. Но что дальше?

Дело Голунова

Голунова задержали в пятницу в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у журналиста нашли пять свертков с мефедроном, а дома — еще несколько пакетиков с наркотиками, в том числе с кокаином.
Возбуждено уголовное дело. Голунова проверяют на причастность к деятельности наркоторговцев.
МВД опубликовало фотографии из "квартиры журналиста", некоторые из которых, как оказалось, были сделаны по другим адресам, но в рамках расследования о сбыте наркотиков в Московском регионе. Неразбериху со снимками в полиции объяснили ошибкой сотрудника главка.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы
10 июня, 23:36
На пакетиках с наркотиками не нашли отпечатков Голунова, заявил адвокат
В свою очередь, сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили.
В МВД также опровергли сообщения о том, что полицейские избили журналиста. Медобследование выявило только ссадину на спине и гематому в области глаза.
Ситуацию с Голуновым взяли под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, столичный главк МВД и Генпрокуратура. Помощник президента Антон Кобяков пообещал лично изучить дело.
Позднее суд отправил журналиста под домашний арест.
Вчера, 10:24
"Невские новости" уволили сотрудника за поддержку Голунова
28630221
Обсудить 2
Дело журналиста Ивана ГолуноваДмитрий ПесковМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Флаги США и Китая
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
РИА
Новости
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет отказался признать томос об автокефалии "новой церкви" Украины
Уничтожение санкционной продукции
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Лента
новостей
Индекс торговли компании Amazon, показаный на информационной панели биржи NASDAQ. 9 февраля 2018
Стал известен самый дорогой бренд в мире
"Невские новости" уволили сотрудника за поддержку Голунова
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
Производитель "Ангары" назвал критической ситуацию с изготовлением ракет
Мужчина в порту Мариуполя, Украина
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Алексей Сафиулин
Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарной сессии Международной конференции труда в Женеве
Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели
Заместитель руководителя администрации президента
Песков прокомментировал предложение провести пресс-конференцию по Голунову
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конституционного суда в Киеве
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
США пытаются внушить России несуществующее, заявил Рябков
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев призвал сделать понятия "рабочий день" и "рабочее место" лояльнее
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
02:16В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Лента новостейМолния