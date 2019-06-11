В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Массовые акции в Москве, в том числе в поддержку журналиста Ивана Голунова, могут помешать празднованию Дня России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Однако, по его словам, подобные вопросы — это прерогатива местных властей.
Ранее СМИ сообщили о планах провести в центре столицы 12 июня марш за свободу Голунова.
Московские власти заявляют, что не получали уведомления об акции.
10 июня, 12:23Еще есть надежда? В анализах Ивана Голунова не обнаружили следов наркотиковОбстоятельства задержания корреспондента "Медузы" Ивана Голунова продолжают вызывать вопросы в журналистском сообществе и не только. А между тем стало известно, что в анализах, взятых у журналиста, следов наркотиков не найдено. Но что дальше?
Дело Голунова
Голунова задержали в пятницу в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у журналиста нашли пять свертков с мефедроном, а дома — еще несколько пакетиков с наркотиками, в том числе с кокаином.
Возбуждено уголовное дело. Голунова проверяют на причастность к деятельности наркоторговцев.
МВД опубликовало фотографии из "квартиры журналиста", некоторые из которых, как оказалось, были сделаны по другим адресам, но в рамках расследования о сбыте наркотиков в Московском регионе. Неразбериху со снимками в полиции объяснили ошибкой сотрудника главка.
В свою очередь, сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили.
В МВД также опровергли сообщения о том, что полицейские избили журналиста. Медобследование выявило только ссадину на спине и гематому в области глаза.
Ситуацию с Голуновым взяли под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, столичный главк МВД и Генпрокуратура. Помощник президента Антон Кобяков пообещал лично изучить дело.
Позднее суд отправил журналиста под домашний арест.