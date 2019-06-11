В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России

Мужчина у суда, где рассматривается вопрос о мере пресечения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову. 8 июня 2019

Мужчина у суда, где рассматривается вопрос о мере пресечения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову. 8 июня 2019

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Массовые акции в Москве, в том числе в поддержку журналиста Ивана Голунова, могут помешать празднованию Дня России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Однако, по его словам, подобные вопросы — это прерогатива местных властей.

Ранее СМИ сообщили о планах провести в центре столицы 12 июня марш за свободу Голунова.

Московские власти заявляют, что не получали уведомления об акции.

Дело Голунова

Голунова задержали в пятницу в центре Москвы. По данным полиции, при досмотре у журналиста нашли пять свертков с мефедроном, а дома — еще несколько пакетиков с наркотиками, в том числе с кокаином.

Возбуждено уголовное дело. Голунова проверяют на причастность к деятельности наркоторговцев.

МВД опубликовало фотографии из "квартиры журналиста", некоторые из которых, как оказалось, были сделаны по другим адресам, но в рамках расследования о сбыте наркотиков в Московском регионе. Неразбериху со снимками в полиции объяснили ошибкой сотрудника главка.

В свою очередь, сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили.

В МВД также опровергли сообщения о том, что полицейские избили журналиста. Медобследование выявило только ссадину на спине и гематому в области глаза.

Ситуацию с Голуновым взяли под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, столичный главк МВД и Генпрокуратура. Помощник президента Антон Кобяков пообещал лично изучить дело.