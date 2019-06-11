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РИА Новости

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов питания

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтожение санкционной продукции
Уничтожение санкционной продукции
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает законодательно запретить уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления. Об этом говорится в перечне предложений, подготовленных для экологической комиссии Совета по правам человека при президенте России.
В марте СПЧ провел специальное заседание, посвященное предотвращению образования отходов, чтоб проанализировать приоритетные направления государственной политики в области обращения с отходами и ознакомиться с позициями федеральных органов по этой теме. Наряду с Роспотребнадзором предложения представило и Минпроприроды.
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"Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу", — говорится в предложениях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте СПЧ.
Кроме того, ведомство предлагает определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики. Еще несколько предложений касаются поэтапного сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов вплоть до полного его запрета, стимулирования производства и использования многоразовой упаковки, а также биоразлагаемой тары.
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Торжество здравого смысла
Минприроды, со своей стороны, поддержало запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. При этом ведомство отметило, что в условиях рыночной экономики этот запрет должен быть достаточно обоснован с учетом экономических последствий.
В начале мая глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что его ведомство готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. В Евросоюзе такую посуду перестанут продавать в 2021 году.
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Вы поддерживаете запрет на продажу одноразовой посуды из пластика?
Проголосовали:21421
7 мая, 09:59
2101320538
Обсудить 16
РоспотребнадзорЭкологияОбщество
Популярные комментарии
Предлагаю сотрудникам Роспотребнадзора выдавать часть зарплаты такими продуктами.
11 июня, 12:37
Арсений Понфиленко
28300121
У нас столько посредников между производителями и магазинами, если их сократить, то цены снизятся и не будет залежей
11 июня, 13:18
sister1952
3100000
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