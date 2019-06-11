Паслер: вижу большой интерес жителей к нацпроектам

О ходе реализации в Оренбургской области национальных проектов, прогнозах объемов производства в АПК, новых инвестпроектах в этой сфере, перспективах машиностроительного концерна "Ормето-ЮУМЗ" в интервью корреспонденту РИА Новости Лидии Кошкиной рассказал временно исполняющий обязанности главы Оренбуржья Денис Паслер.

- Денис Владимирович, судя по вашей повестке, вы уже глубоко погрузились в проблематику области. Какие ключевые направления развития можно выделить?

- Конечно, одним из приоритетов развития являются национальные проекты. Векторы для реализации заданы главой государства, все они обеспечены финансированием, а наша задача - реализация проектов на местах.

Не менее важным является привлечение инвестиций, оживление производства. У нас много задач в области АПК, в области кризисных промышленных предприятий.

Отдельно хочется отметить город Орск - сейчас там накопился большой клубок проблем, к распутыванию которого мы приступили.

- Давайте поговорим подробнее о национальных проектах. Как они продвигаются в Оренбургской области? Есть ли уже достижения? С какими проблемами приходится сталкиваться?

- Это один из частых вопросов за последнее время. В Оренбуржье реализуется 11 национальных проектов, каждый из них "расшит" на региональные проекты.

Уже говорил и буду говорить: задача нацпроектов, чтобы оренбуржцы уже в этом году увидели улучшение качества жизни. Бюджет нацпроектов 2019 года –15,4 миллиарда рублей. И каждый рубль идет на конкретные объекты и проекты в территориях региона.

От чего зависит улучшение качества жизни? В первую очередь от того, какие у нас дороги, как выглядят территории, на которых мы живем и гуляем, какое у нас здравоохранение и образование. И в этих направлениях первые результаты реализации национальных проектов уже заметны.

Так, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Оренбуржье идут работы уже на 24 объектах. Всего же будет отремонтировано более 100 участков дорог. Большие объемы заложены на Оренбург и Орск. Не забыли и о региональных трассах - там запланирован ремонт 6 объектов.

Бюджет дорожных работ именно по национальному проекту 3,1 миллиарда рублей. А вообще дорожный фонд в этом году превысил 10 миллиардов рублей. Вместе с этим мы обеспечили жесткий контроль за выполнением работ. Уверен, жители уже в ближайшее время увидят позитивные изменения на дорогах городов и области. Кстати, первые отзывы уже мы видим в интернете, в своем инстаграме вижу благодарности за ремонт дорог. Благодарю всех за отклик и хочу сказать, что на сегодняшний день мы приближаемся только к четверти от общего объема работ.

Теперь перейдем к городским территориям. Мы их также развиваем в рамках нацпроекта “Комфортная среда”. Тема находит самый высокий отклик среди жителей - это я вижу и у себя в инстаграме, это и показывает статистика народных голосований - более 200 тысяч жителей в прошлом году голосовали за выбор объектов благоустройства, в этом году голосование показало широкий резонанс, что мы его продлили до 1 июля. В планах на этот год - около 70 объектов в городах и райцентрах области. Все проекты реализуем с учетом мнения жителей. И это тоже правильно - люди видят конкретные результаты, видят, как меняется их город и микрорайон.

Задача у нас простая и понятная - сделать так, чтобы жителям комфортно было жить в любом населенном пункте региона. Неважно, это город или село. А комфортная жизнь - это не только благоустроенное пространство вокруг.

Это и доступная медицинская помощь, и качественное образование, и нормальные дороги и коммуникации, и рабочие места.

Вот проект “Здравоохранение”. Здесь первичная задача - поддержать тех, кто помогает жителям, обеспечить необходимое количество кадров в медицинских учреждениях. Мы работаем в этом направлении, в этом году впервые выделяем средства на выплаты врачам востребованных специальностей, которые готовы переехать в другую местность, где есть кадровый голод.

Медицина в сельских районах - также отдельный приоритет. В этом году строим новые фельдшерско-акушерские пункты, запланировали 12 объектов. Для того, чтобы была возможность доставлять пациентов в больницы, закупим несколько новейших реанимобилей.

Есть и еще одна важная тема. Орский онкологический диспансер получит более 900 миллионов рублей. Средства пойдут на техническое оснащение на современном уровне.

В сфере образования (здесь объединяются два национальных проекта "Образование" и "Демография") мы запланировали серьёзный рывок в строительстве детских садов и школ. В этом году мы построим 19 садов и 3 школы. Все объекты сдадим до конца года.

Основа успеха в реализации данных проектов - качественное проектное управление. Не сомневаюсь, что мы выполним поставленные задачи, и все планы будут реализованы.

- Вы говорили о том, что промышленность и АПК региона требует повышенного внимания властей. В регионе много кризисных предприятий. Расскажите подробнее, какова ситуация сейчас? Какие перспективы ждут регион?

- Начну с промышленности.

Конечно, первым проблемным предприятием, которым я начал заниматься, стал машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ". И уже есть результаты - удалось сдвинуть с места вопрос просроченной зарплаты работников. За месяц долги перед сотрудниками концерна снизились на 60 миллионов рублей. На сегодня выплатили более 90 миллионов рублей, и выплаты продолжаются, буквально на этой неделе сотрудники получили очередной транш на свои зарплатные карты.

Но задача не только рассчитаться с долгами, а оживить производство. На базе концерна "ОРМЕТО-ЮУМЗ" сейчас уже работает новое предприятие – ООО "Уралмаш - Горное Оборудование". Оно будет использовать производственные площадки ЮУМЗа. Предприятие является "дочкой" промышленного гиганта ПАО "Уралмашзавод".

В штат уже начали прием специалистов, которые начнут подготовку к запуску предприятия и займутся решением организационных вопросов. После этого будут приняты сотрудники производства, которые будут заниматься непосредственно выполнением заказов. Нам удалось получить первый заказ - им станет производство крупнотоннажных конвекторов для "ЕвразХолдинга".

При этом сотрудники ЮУМЗа получили уведомления о сокращении. Это обязательная процедура конкурсного производства. Многие работники будут трудоустроены на новом предприятии.

Недавно встречался с работниками Светлинского ферроникелевого завода. Там тоже невыплата заработной платы, собственники находятся за границей. Решаем вопросы, совместно с правоохранительными и налоговыми органами. Думаю, в ближайшее время ситуация с долгами по зарплате начнет решаться и там.

Что касается АПК.

Объем АПК в ВРП нашей области не самый большой - 8%-9%, там также есть вопросы.

За последние 4-5 лет из области пропало около 45 тысяч голов крупного рогатого скота. Многие предприятия в стадии банкротства или кризиса. Это не может нас не беспокоить.

Будем поддерживать аграриев, будем исправлять ситуацию. Выделили в этом году 3,4 миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов.

Мы ввели региональную дотацию производителям молока и выделим средства из бюджета на субсидированную закупку импортного племенного крупного рогатого скота.

Это поможет стабилизировать поголовье, а также увеличить объемы молочного производства.

Видим будущее АПК за фермерами и сельхозкооперацией. Выделяем гранты - уже выделили более 100 в этом году, стимулируем развитие предпринимательства в АПК.

Ожидаем годовой рост производства в данной отрасли около 5%.

- Фермерство - все-таки ближе к малому и среднему бизнесу. А планируется ли привлекать в АПК Оренбуржья крупный бизнес?

- Важно, чтобы в регион приходил крупный инвестор. Это не только масштабное производство, рабочие места и налоги. Это еще современные подходы к производству, управлению - тот самый "золотой стандарт", ориентир для областных предприятий, для среднего и малого бизнеса в регионе.

Совсем недавно я встречался и рассказывал о наших возможностях крупнейшему агрохолдингу страны "Русагро". Возможно, у нас появятся совместные проекты.

В Северном районе Оренбургской области с мая 2018 года строится молочный комплекс на 2,8 тысячи голов. В этот проект инвестирует еще один крупнейший производитель, на этот раз молока в России - ООО "ЭкоНива-АПК". Почти 3 миллиарда инвестиций. А результатом запуска этого производства станут 22,4 тысячи тонн молока в год. После ввода в строй агрохолдинг планирует ещё два молочных комплекса по 2,8 тысячи голов каждый в нашем регионе.

СПК колхоз "Красногорский", Саракташский район - там строится молочный комплекс на 500 коров.

Такой же комплекс планируется построить в Переволоцком районе, сейчас этот вопрос прорабатывается местным инвестором.

Интересно, что в области планируется производство продукции на экспорт за рубеж. Инвестор "Агро-Альянс ОМФ" запланировал проект по глубокой переработке оренбургской пшеницы твердых сортов и производство из нее круп кус-кус, булгура и семолина. Предприниматели видят растущий тренд по потреблению данной продукции в странах Средиземноморья. Инвестиции составят почти 2 миллиарда рублей, срок реализации проекта 2019-2024 годы. Объем продукции вырастет в 1,5 раза до 60 тысяч тонн в год. Важно, что проект откроет новые рабочие места: штат фабрики в Орске вырастет с 320 до 500 сотрудников.

Хочу отметить, что стабильно работающие предприятия, тем более предприятия развивающиеся – основа экономики области. Точки экономического роста должны быть в каждой территории Оренбуржья.

- Вы затронули тему Орска. Сегодня это одна из наиболее проблемных территорий в Оренбуржье. Некогда промышленный центр региона, в котором сейчас закрываются предприятия, и экономика тянет за собой вниз социалку и городское хозяйство. Как вы планируете изменить ситуацию?

- Что такое развитие? Это активный поиск возможностей для роста и их реализация. Любой муниципалитет может участвовать в федеральных и региональных программах, а также в национальных проектах. Главное - иметь желание и соответствовать требованиям. Поиск вариантов развития территорий – это одна из задач властей на местах, глав городов. Инициатива должна исходить с мест.

Что мы видим в Орске? Отсутствие активности приводит к тому результату, что мы сейчас имеем. Театр начинается с вешалки, а город - с руководителя. Именно поэтому по Орску были приняты кадровые решения. Мэр города ушел в отставку.

Ситуация требует изменений, изменений в первую очередь в менеджменте и управленческих подходах.

Какая бы ни была непростая ситуация в городе, она решаемая. Начать нужно с понятных вещей – дать жителям работу, средства к существованию. Ведь это основа всего. Сдвинется экономика - пойдет в рост и социальная сфера, но нужно время. Сейчас состояние городского хозяйства серьезно запущено. Многие предприятия не работают, и, как я уже говорил ранее, мы работаем над их оживлением.