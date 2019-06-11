Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Украинские пограничники не пропустили на Украину гражданина РФ, гитариста группы "Бахыт-компот" из-за поездки в Донецк, ему запретили въезд в страну сроком на три года, сообщила во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"По результатам проверки в пункте пропуска "Жуляны" пассажиров, прибывших из Минска, установлено, что гражданин РФ в 2016 году совершил въезд на временно оккупированную территорию (город Донецк) и выезд из нее без получения соответствующего разрешения и не через КПВВ. По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года, гитаристу группы "Бахыт-компот", запрещен въезд на Украину сроком на три года", - говорится в сообщении.