Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании "Финвижн" бизнесмена Артема Аветисяна, сообщил журналистам представляющий Baring Vostok адвокат Дмитрий Савочкин по итогам заседания, проходившего в закрытом режиме.

Арбитраж Амурской области 17 мая частично удовлетворил иск "Финвижн", миноритарного акционера банка, обязав представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года о продаже ей 9,99% акций банка за 750 миллионов рублей. Арбитраж тогда наложил арест на спорный пакет акций, но не стал запрещать банку принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на размещение допэмиссии.

Решение пока не вступило в законную силу, но "Финвижн" подала в суд заявление о его немедленном исполнении. В нем, в частности, говорится, что в случае исполнения опциона "Финвижн" стала бы владельцем 42,0086% банка, а у структуры Baring осталось бы 41,6262%. В условиях же, когда спорный пакет не передан, Evison обладает преимущественным правом на выкуп дополнительных акций, отмечает "Финвижн".

"Суд определил к немедленному исполнению решение суда", - сообщил адвокат Evison.