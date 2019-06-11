Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T11:57Z
https://ria.ru/20190611/1555478393.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Материал дополняется

Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"

Вчера, 11:57
416
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июн - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании "Финвижн" бизнесмена Артема Аветисяна, сообщил журналистам представляющий Baring Vostok адвокат Дмитрий Савочкин по итогам заседания, проходившего в закрытом режиме.
Арбитраж Амурской области 17 мая частично удовлетворил иск "Финвижн", миноритарного акционера банка, обязав представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года о продаже ей 9,99% акций банка за 750 миллионов рублей. Арбитраж тогда наложил арест на спорный пакет акций, но не стал запрещать банку принимать любые решения и совершать любые иные действия, направленные на размещение допэмиссии.
Вывеска банка Восточный
13 мая, 17:31
Baring Vostok потребовал провести собрание акционеров банка "Восточный"
Решение пока не вступило в законную силу, но "Финвижн" подала в суд заявление о его немедленном исполнении. В нем, в частности, говорится, что в случае исполнения опциона "Финвижн" стала бы владельцем 42,0086% банка, а у структуры Baring осталось бы 41,6262%. В условиях же, когда спорный пакет не передан, Evison обладает преимущественным правом на выкуп дополнительных акций, отмечает "Финвижн".
"Суд определил к немедленному исполнению решение суда", - сообщил адвокат Evison.
Банк "Восточный" и его владельцы в феврале оказались в центре внимания после того, как были арестованы основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви и еще пять человек в рамках уголовного дела о хищении у банка 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, цена которых была сильно завышена. Калви, в свою очередь, заявил в суде, что сделка была прозрачна, в доказательство этого предложил продать спорный пакет акций на рынке.
900020
Обсудить 1
Майкл КалвиАмурская областьБлаговещенскЭкономика
Рекомендуем
Константин Косачев
Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
РИА
Новости
В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
Александр Грушко
Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
Флаги США и Китая
МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Лента
новостей
Американский крейсер с управляемым ракетным вооружением Antietam в Южно-Китайском море
США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
Александр Грушко
Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
Сотрудник пограничной службы Украины
Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии
Индекс торговли компании Amazon, показаный на информационной панели биржи NASDAQ. 9 февраля 2018
Стал известен самый дорогой бренд в мире
Виктор Матвеев
Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время международного форума Примаковские чтения. 11 июня 2019
ЕС не должен заниматься "покрывательством" действий Киева, заявил Лавров
Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
В деле о загрязнении нефти в "Дружбе" появились четыре новых фигуранта
В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
02:38IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику
02:28В Сирии сообщили об отражении израильской ракетной атаки
02:23ОАЭ заявили о намерении участвовать в стабилизации обстановки в Судане
02:17Во Франции освободили обоих заложников, захваченных в тюрьме
Лента новостейМолния