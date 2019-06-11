Почти 150 школьников из Подмосковья получили наивысший результат по ЕГЭ

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Наивысший балл по ЕГЭ получили 149 выпускников подмосковных школ, говорится в пресс-релизе министерства образования Московской области.
"Получены первые результаты основного этапа проведения единого госэкзамена. Уже 149 подмосковных выпускников получили наивысший балл. Из них два человека - по географии, 86 - по литературе и 61- по профильной математике", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя Правительства Московской области, регионального министра образования Ольгу Забралову.
Отмечается, что в Подмосковье каждому учителю, выпускники которого получили 100-бальный результат ЕГЭ, выплачивают премию в размере 100 тысяч рублей.