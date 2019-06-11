Почти 150 школьников из Подмосковья получили наивысший результат по ЕГЭ

"Получены первые результаты основного этапа проведения единого госэкзамена. Уже 149 подмосковных выпускников получили наивысший балл. Из них два человека - по географии, 86 - по литературе и 61- по профильной математике", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя Правительства Московской области, регионального министра образования Ольгу Забралову.