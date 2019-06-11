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РИА Новости

Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше

Вчера, 11:53
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Калининградский краевед Николай Шумилов выразил сомнение в утверждении директора музея в Польше, что сотрудники учреждения нашли вход в тоннель, где может быть спрятана Янтарная комната.
Ранее директор музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши Бартоломей Плебаньчик заявил, что сотрудникам музея удалось обнаружить вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
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"Они прорабатывают версию нахождения Янтарной комнаты в Польше уже пять лет. С одной стороны, подобный интерес отраден. Но, с другой стороны, если посмотреть на исторические факты, то станет ясно, что Янтарная комната вряд ли там находится. Исторические документы, допросы свидетелей свидетельствуют о том, что Янтарная комната была загружена в секретный бункер в северной части Восточной Пруссии, на территории современного Калининграда", - сказал Шумилов РИА Новости.
По словам краеведа, возглавляемое им поисковое объединение "Белый поиск" располагает данными о локации комнаты в Калининграде. По данным "Белого поиска", около 30 ящиков с панелями и три ящика с другими элементами спрятаны в бункере секретного назначения на глубину 30 метров. Точные координаты локации поисковики не разглашают.
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Местонахождение "сокровищ Третьего рейха" раскрыли в Германии
По словам Шумилова, необходимую для поиска сокровищ сумму около одного миллиона рублей собрать пока не удалось.
Янтарная комната создана немецкими мастерами в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I, позднее она была подарена Петру I и стала жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград).
Незадолго до штурма города-крепости Кенигсберг весной 1945 года при отступлении Германии комната бесследно исчезла. После Второй мировой войны по Потсдамскому соглашению часть Восточной Пруссии со столицей Кенигсбергом отошла СССР, остальная территория – Польше. В 1967 году была создана государственная комиссия по розыску шедевра, которую упразднили в 1984 году после безрезультатных поисков.
В 1979 году совет министров РСФСР принял решение воссоздать янтарные панно, в том числе по сохранившимся фотографиям. В мае 2003 года, в год 300-летия Санкт-Петербурга, президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Герхард Шредер вместе с руководителями государств-участников саммита Россия-ЕС торжественно открыли возрожденную Янтарную комнату в Екатерининском дворце.
Янтарная комната в Екатерининском дворце
15 мая 2017, 16:51
Тайные сокровища: самые известные и загадочные клады мираТема кладов тревожит человеческие умы с давних времен. Внезапное богатство, волшебные предметы и старинные легенды – конечно, это очень привлекательно. Сайт "РИА Недвижимость" решил помочь своим читателям в поисках приключений и рассказать о легендарных кладах, которые все ищут, но пока не нашли.
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ПольшаГерманияСанкт-ПетербургКалининград
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