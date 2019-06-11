Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Калининградский краевед Николай Шумилов выразил сомнение в утверждении директора музея в Польше, что сотрудники учреждения нашли вход в тоннель, где может быть спрятана Янтарная комната.

Ранее директор музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши Бартоломей Плебаньчик заявил, что сотрудникам музея удалось обнаружить вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.

"Они прорабатывают версию нахождения Янтарной комнаты в Польше уже пять лет. С одной стороны, подобный интерес отраден. Но, с другой стороны, если посмотреть на исторические факты, то станет ясно, что Янтарная комната вряд ли там находится. Исторические документы, допросы свидетелей свидетельствуют о том, что Янтарная комната была загружена в секретный бункер в северной части Восточной Пруссии, на территории современного Калининграда", - сказал Шумилов РИА Новости.

По словам краеведа, возглавляемое им поисковое объединение "Белый поиск" располагает данными о локации комнаты в Калининграде. По данным "Белого поиска", около 30 ящиков с панелями и три ящика с другими элементами спрятаны в бункере секретного назначения на глубину 30 метров. Точные координаты локации поисковики не разглашают.

По словам Шумилова, необходимую для поиска сокровищ сумму около одного миллиона рублей собрать пока не удалось.

Янтарная комната создана немецкими мастерами в XVIII веке преимущественно из янтаря для прусского короля Фридриха I, позднее она была подарена Петру I и стала жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне — Калининград).

Незадолго до штурма города-крепости Кенигсберг весной 1945 года при отступлении Германии комната бесследно исчезла. После Второй мировой войны по Потсдамскому соглашению часть Восточной Пруссии со столицей Кенигсбергом отошла СССР, остальная территория – Польше. В 1967 году была создана государственная комиссия по розыску шедевра, которую упразднили в 1984 году после безрезультатных поисков.