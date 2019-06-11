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РИА Новости

МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины

Вчера, 11:28
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 11 июн — РИА Новости. Китай не хочет торговой войны, но и не боится ее, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Так он прокомментировал угрозы Дональда Трампа ввести новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не придет на встречу глав государств "двадцатки".

"Если США готовы на равноправные консультации, то наша дверь открыта. Если США лишь хотят дальнейшей эскалации торговых трений, мы дадим решительный ответ и будем биться до последнего", — пояснил Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что пока не знает, планирует ли китайский лидер встречаться с Трампом на G20 в Японии в конце июня.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США увеличили сборы с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.
В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
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Обострение отношений США и КитаяДональд ТрампКитайСШАЭкономика
Популярные комментарии
Молодцы китайцы. С Вашингтоном только один язык работает - бить в ответ, и чем больнее - тем лучше.
11 июня, 12:11
МСМаксим Солдусов
5121000
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