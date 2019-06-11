В СФ одобрили закон о привлечении иностранцев к работе на Worldskills-2019

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании во вторник одобрили правительственный закон об упрощении привлечения иностранцев к подготовке и проведению чемпионата WorldSkills, который состоится в Казани в 2019 году.

Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

Законом предусматривается право организации привлекать и использовать иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории РФ на период подготовки и проведения чемпионатов по профессиональному мастерству в РФ без получения на это соответствующих разрешений.

В свою очередь, иностранным гражданам, привлекаемым организацией к трудовой деятельности, не требуется получение разрешения на работу или патента, приглашения на въезд в РФ выдаются им без учета соответствующей квоты, утвержденной правительством РФ.

Расчетная численность привлекаемых организацией иностранных работников для подготовки чемпионатов по профессиональному мастерству составляет около 250 человек, а в период проведения чемпионатов потребуется дополнительное привлечение около 100 человек. Иностранных граждан планируется привлекать по следующим категориям: эксперты, тренеры, специалисты, международные эксперты, технические эксперты, менеджеры компетенций, консультанты по системе оценки WorldSkills, разработчики заданий WorldSkills, члены команды организаторов международных чемпионатов, коучи и тим-лидеры, аналитики и психологи, представители WorldSkills, главные эксперты WorldSkills и другие.