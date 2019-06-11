На Урале завели дело на автомобилиста, избившего женщину-водителя автобуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении мужчины-автомобилиста, Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении мужчины-автомобилиста, избившего женщину-водителя рейсового автобуса, сообщает городское управление МВД.

Ранее сообщалось, что 10 июня около 11.30 (9.30 мск) в отдел полиции поступило сообщение о конфликте между водителем рейсового автобуса и автовладельцем в районе перекрестка улиц Восточная и Малышева. В результате происшествия водитель автобуса - женщина 1984 года рождения - получила травмы и была госпитализирована. Второй участник конфликта - ранее судимый мужчина 1984 года – был задержан и доставлен в отдел полиции. Мужчина признал вину и пояснил, что причиной инцидента стала спорная дорожная ситуация.

"В настоящее время подразделением дознания отдела полиции №7 в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК Российской Федерации, - "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". В качестве меры пресечения избрано обязательство о явке. Максимальное наказание за подобное преступление составляет три года лишения свободы", - говорится в сообщении.

Полиция уточняет, что подозреваемый – 35-летний местный житель, трудоустроенный рабочим на одном из заводов Екатеринбурга. Выяснилось также, что ранее задержанный уже был судим за угрозу убийством и причинение вреда здоровью средней тяжести.