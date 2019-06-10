В Екатеринбурге мужчина избил женщину-водителя рейсового автобуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Автомобилист в Екатеринбурге в понедельник избил женщину-водителя рейсового автобуса, мужчина задержан, сообщает городское управление МВД.
"Десятого июня около 11.30 (9.30 мск) в отдел полиции №7 поступило сообщение о конфликте между водителем рейсового автобуса и автовладельцем в районе перекрестка улиц Восточная и Малышева. В результате происшествия водитель автобуса - женщина 1984 года рождения - получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время второй участник конфликта - ранее судимый мужчина 1984 года - задержан и доставлен в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении.
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Мужчина признал вину и пояснил, что причиной инцидента стала спорная дорожная ситуация. Полиция проводит проверку, по результатам судебно-медицинского освидетельствования пострадавшей будет принято процессуальное решение.
"Полиция Екатеринбурга в очередной раз призывает граждан решать конфликтные ситуации на дороге мирно, без применения насилия", - отмечается в сообщении.