В Екатеринбурге мужчина избил женщину-водителя рейсового автобуса

"Десятого июня около 11.30 (9.30 мск) в отдел полиции №7 поступило сообщение о конфликте между водителем рейсового автобуса и автовладельцем в районе перекрестка улиц Восточная и Малышева. В результате происшествия водитель автобуса - женщина 1984 года рождения - получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время второй участник конфликта - ранее судимый мужчина 1984 года - задержан и доставлен в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении.