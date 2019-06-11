Российские физики улучшили работу коллайдера NICA еще до его запуска

"Технология магнитов, компактный периметр, требования к сталкиваемым пучкам – все это делает машину сложной с точки зрения физики и техники ускорителей. Действие нелинейностей, таких как краевые поля квадрупольных магнитов оказывает значительное влияние на динамику пучков. Наши расчеты помогут настроить системы коррекции влияния краевых полей в коллайдере", — заявил Сергей Костромин, физик из ОИЯИ в Дубне.
"Если частицы находятся вне динамической апертуры, то они будут потеряны в процессе ускорения или накопления. От нее зависит время жизни пучка, эффективность инжекции частиц, а значит, в итоге количество столкновений частиц в единицу времени – светимость, другая важнейшая характеристика коллайдера", — отмечает Ксения Карюкина, физик из ИЯФ СО РАН.