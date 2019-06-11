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РИА Новости

В Совфеде возьмут на контроль ситуацию вокруг журналиста Голунова

Вчера, 11:05
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения журналисту И. Голунову
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова будет находиться на контроле комиссии Совета Федерации по информационной политике, сообщил во вторник на заседании верхней палаты председатель комиссии Алексей Пушков.
"Этот вопрос в связи с повышенным общественным вниманием и значимостью будет находиться на контроле нашей комиссии, мы будем внимательно наблюдать за его ходом. Мы выражаем надежду, что следствие будет проведено со строжайшим соблюдением законности и норм правопорядка", - сказал сенатор.
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10 июня, 19:17
Москалькова изучит документы по делу Голунова и обратится в прокуратуру
Он убежден, что нельзя расценивать ситуацию вокруг Голунова как атаку на свободу СМИ или свободу слова в России, как это пытаются представить некоторые западные СМИ.
При этом, по словам Пушкова, хотелось бы надеяться, что "компания по защите Голунова (журналистами) стала бы основой" для дальнейшей подобной консолидации медиаотрасли вокруг журналистов, чьи профессиональные и человеческие права были ущемлены. В качестве примера он привёл арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
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По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
Журналист Иван Голунов в суде
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В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
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