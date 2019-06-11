Политики, певцы и спортсмены: кто претендует на места в Раде

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Выдвижение кандидатов в депутаты во вторник завершилось на Украине. По данным опросов, в Верховную раду могут пройти пять партий. При этом эксперты полагают, что среди депутатов окажется много спортсменов, музыкантов и журналистов, из-за этого будущий парламент будет иметь низкий уровень компетентности. Один из политологов даже высказал мнение, что работу новой Рады было бы целесообразнее перенести в концертный зал и продавать билеты на заседания.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. По его мнению, это позволит ускорить перезагрузку политической системы.

Выборы в парламент пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Досрочные выборы наиболее выгодны партии Зеленского "Слуга народа", которая по итогам голосования может получить от 30% до 50% голосов и самостоятельно сформировать большинство.

В Раду пройдут 5 партий

По конституции, в состав Верховной рады входят 450 депутатов, однако, как и на прошлых выборах в 2014 году, их будет избрано меньше. В текущем составе парламента 423 парламентария, так как выборы не прошли в ряде одномандатных округов в Донбассе.

Согласно последним данным соцопросов, у пяти партий есть шансы получить депутатские мандаты. Лидером электоральных симпатий является партия Зеленского "Слуга народа", ее рейтинг за два месяца до выборов вырос почти до 50%.

Также преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 10,7%, "Европейская Солидарность" экс-президента Петра Порошенко - 7,8%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 6,9% и партия "Голос" Святослава Вакарчука - 5,6%".

Рейтинг остальных партий сейчас составляет менее 5%.

Лидер кампании

Пропрезидентская партия идет на выборы под лозунгом "Сделаем их еще раз". Зеленский уверен, что "Слуга народа" поможет установить новую систему власти в стране и "нокаутировать" старую.

"Слуга народа" — это не бренд, это - наше мировоззрение, это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему. И мы начали это делать 21 апреля (день президентских выборов) вместе с вами, но мы сделали только первый небольшой шаг. Это только первый раунд. Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут. Мы сделаем это вместе", - заявил Зеленский на съезде партии.

Первым пунктом программы значится обновление системы власти, члены политсилы намерены отменить неприкосновенность депутатов и создать механизм наложения "народного вето" на новые законопроекты, не устраивающие общество. Кроме того, в партии хотят победить коррупцию, для этого планируют перевести как можно больше госуслуг в онлайн-режим, перезагрузить прокуратуру, ввести конфискацию имущества коррупционеров и создать систему денежного вознаграждения граждан за выявление коррупции.

Финансирование оборонного сектора Украины собираются установить на уровне не менее 5% ВВП, реформировать вооруженные силы партия собирается по стандартам НАТО. Согласно программе, партия намерена также принимать законы, способствующие евроатлантическому вектору развития страны.

В первую пятерку политсилы вошли глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, эксперт по вопросам реформирования судебной системы Ирина Венедиктова, волонтер Давид Арахамия, эксперт по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко.

"Оппозиционная платформа"

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на этих выборах имеет очень хорошие шансы восстановить утраченные позиции. Это, наверное, единственная партия, которая выступает за нормализацию отношений с Россией и обещает вернуть украинцам полноценный мир.

"Опять мы идем в борьбу, опять мы идем защищать людей, потому что они доверили нам это право. Я убежден, что мы их защитим. Мы дадим ответы на вопросы, которые их волнуют. Мы принесем в страну мир, мы улучшим жизнь людей, восстановим стабильность", - заявил лидер политсилы Юрий Бойко.

Он также пообещал, что партия будет добиваться автономного статуса для Донбасса в составе Украины.

"Программа нашей партии проста и понятна. Мы вернем мир в Донбасс. Украина выполнит минские соглашения. Донбасс получит автономный статус в составе Украины. Примем закон об амнистии, о выборах и закон об экономической зоне в Донбассе", - заявил Бойко. Высокие рейтинги партии дают основания "Оппозиционной платформе" рассчитывать на пост премьера и руководство в президиуме Рады.

Вместе с Бойко список партии возглавляет сопредседатель политсилы, депутат Вадим Рабинович. В первую десятку также вошли глава политсовета партии Виктор Медведчук, председатель исполкома партии, депутат Сергей Левочкин, депутаты Наталья Королевская, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.

"ЕС" Порошенко

Партия "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Раду сменила название на "Европейскую солидарность". Амбиции своей политической силы Порошенко озвучил так: он хочет иметь свою оппозиционную фракцию в следующем парламенте, которая могла бы влиять на главные процессы в Раде.

"Идем на выборы, чтобы никто не развернул страну в сторону РФ. Мы идем не по должностям, а чтобы отстаивать нашу стратегию, наши принципы", - заявил Порошенко на съезде.

Экс-президент также заявил, что его политическая сила – единственная, которая готовится до конца отстаивать членство Украины в ЕС и НАТО. Порошенко добавил, что готов стать премьером в случае победы его партии на выборах. При этом пока точно не известно, будет ли он лично депутатом или после выборов сложит мандат.

К партии Порошенко присоединился спикер Верховной рады Андрей Парубий. Кроме того, в TOP-10 вошли первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко; военный, командир взвода 95 отдельной аэромобильной бригады Михаил Забродский; певица и телеведущая София Федина.

"Батькивщина"

В 2014 году за "Батькивщину" проголосовали 5,68% избирателей. Она заняла шестое место и получила 17 мандатов в Верховной раде, не считая мажоритарщиков. Приблизительно таким же может быть результат партии Тимошенко и на этих выборах. Ее лидер уже заявила, что готова объединиться в коалицию с новым президентом и вместе сделать все, чтобы уже за 100 дней каждый украинец почувствовал изменения. По ее словам, Украине нужна "коалиция действий".

Среди приоритетных задач Тимошенко назвала снижение тарифов, восстановление экономики и рост пенсий.

Первую пятерку партийного списка возглавила сама Тимошенко. В список также вошли депутат Сергей Тарута, бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, депутаты Сергей Соболев и Елена Кондратюк.

"Голос"

Партия "Голос", лидером которой является украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук можно считать "прорывом" это избирательной кампании. Она была зарегистрирована лишь в конце мая и за первых шесть дней участия в избирательной кампании получила почти 5% голосов, преодолевая таким образом проходной барьер в парламент.

Осиновые тезисы партии "Голос", озвученные Вакарчуком, такие: "Мы устали от грязной политики", "Мы все хотим перемен", "Мы можем изменить страну".

Вакарчук, как и обещал, не взял в свой список действующих депутатов Рады. Основа его команды - молодые люди, которые достигли хороших результатов каждый в своем направлении. Ряд экспертов, оценивая партийные списки, назвали первую десятку "Голоса" наиболее профессиональной.

Список партии "Голос" возглавил сам Вакарчук. Вторым номер идет бывший замглавы министерства экономического развития Украины Юлия Клименко, третьим - глава компании Ring Ukraine Кира Рудик. Далее - Ярослав Железняк, Александра Устинова, Олег Макаров, бывший директор украинского филиала агентства по борьбе с коррупцией Transparency International Ярослав Юрчишин, журналист Сергей Рахманин, Соломия Бобровская и замыкает десятку подавшая в отставку с должности заместителя министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина.

Гастролеры и аутсайдеры

Растеряв рейтинги, будучи у власти и не сумев объединиться с крупными игроками, многие политики специально создали партии под выборы.

Так, например, премьер Владимир Гройсман, который отказался баллотироваться с партией Порошенко, примет участие в выборах самостоятельно. Сейчас перед ним и его партией "Украинская стратегия" стоит непростая задача - набрать 5% голосов, чтобы преодолеть проходной барьер. Сейчас рейтинг партии колеблется в пределах 1%.

После восстановления украинского гражданства свои силы хочет попробовать и бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он отказался возглавить партию мэра Киева Виталия Кличко "Удар" и заявил, что его партия "Движение новых сил" самостоятельно пойдет на внеочередные выборы в Раду.

Свое участие в досрочных выборах также подтвердила депутат Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева. По ее словам, главная цель, которую партия будет реализовывать в Раде, – изменение политической системы. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года по делу об убийстве журналистов в Донбассе, однако она была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.

Баллотироваться в Раду также будут парламентские партии "Радикальная партия" Олега Ляшко, "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового и "Народный фронт" экс-премьера Арсения Яценюка. Но пока ни у одной из этих партий нет реальных шансов вновь оказаться под куполом Рады.

Вопрос компетентности

Анализируя списки лидирующих партий, украинский эксперт Руслан Бортник отметил, что они в этот раз формируется под влиянием хайпа и маркетинговых технологии.

"Приход или возвращение в парламент спортсменов, музыкантов, огромного количества публичных лиц, разного рода экспертов и журналистов – все это новый тренд парламента 2019 года. В связи с этим, к сожалению, будущий парламент будет иметь две проблемы: низкий уровень компетентности, так как в списках много людей, которые не понимают, что такое парламентаризм. И вторая – это то, что идеологических партий в этом парламенте будет лишь одна-две", - написал Бортник в Facebook.

Схожее мнение выразил украинский политолог Кость Бондаренко.