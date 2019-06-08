Саакашвили заявил, что его партия самостоятельно пойдет на выборы в Раду

Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту "Борисполь". Архивное фото

Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту "Борисполь"

КИЕВ, 8 июн – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" самостоятельно пойдет на внеочередные выборы в Верховную раду Украины.

Ранее Саакашвили заявлял, что отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы вместе с его партией "Удар".

"Вы призываете нас принять участие в выборах … Посмотрев на всех этих старых политиков, старые партии, посмотрев на эти договорняки … мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - заявив Саакашвили в своем видеообращении в субботу.

По его словам, его команда отличается от существующих политиков и не может идти с ними на компромиссы. Также Саакашвили заявил, что его партии нужны волонтеры и люди, которые будут им помогать.