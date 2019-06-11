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РИА Новости

Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами

Вчера, 10:29
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и назначил Сергея Борзова временно выполнять обязанности руководителя, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства во вторник.
"Освободить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением", - говорится в указе.
Другим указом Зеленский назначил заместителя руководителя Сергея Борзова временно исполнять обязанности руководителя. "Заместителю руководителя Государственного управления делами Борзову Сергею Сергеевичу временно исполнять обязанности руководителя Государственного управления делами", - говорится в тексте указа.
Также президент Украины уволил заместителя руководителя Государственного управления делами Евгения Сарнацкого согласно с поданным им заявлением.
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