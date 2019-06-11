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РИА Новости

Виктор Садовничий: вузам нужно право проводить свои вступительные экзамены

Вчера, 11:00
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРектор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Осталось несколько дней до конца основного периода единого государственного экзамена, вскоре начнется приемная кампания. Об актуальности ЕГЭ, о популярных факультетах МГУ и космосе в интервью РИА Новости рассказал ректор Московского государственного университета им. Ломоносова, академик Виктор Садовничий. Беседовала Екатерина Каляпина.
– В прошлом году вы приглашали главу NASA Джима Брайденстайна прочитать лекцию в МГУ, в этом году лекцию прочитал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Планируете ли продолжать данную традицию? Стоит ли ожидать в этом году кого-то и если да, то кого?
– Мне очень понравился глава NASA, это было непростое время в наших отношениях. Он встречался со студентами, там были разные вопросы: про санкции и так далее. И он очень по-умному отвечал на все вопросы, примерно он сказал следующее: "Санкции санкциями, но в космосе мы должны быть вместе". И привел факты про мусор, про возможную опасность, про оружие в космосе.
Он же приехал тогда на запуск с аварией корабля "Союз МС-10". Он был в МГУ, потом уехал туда, я думал, будут какие-то комментарии, но нет: "Авария есть авария, все живы", не было "вы виноваты" и так далее. Точно так же и Рогозин мне говорил, что ему понравился этот визит.
Что касается Дмитрия Олеговича Рогозина, то он наш выпускник, он очень хочет, чтобы МГУ и Роскосмос сотрудничали. У него два предложения – по проекту "Ноев Ковчег" и по центру имени Хруничева. Я вхожу в экспертные советы Роскосмоса, и мы активно, раз в месяц, с ними обсуждаем, что нужно.
В октябре на фестиваль науки мы пригласили многих зарубежных ученых. Может, кого-то из известных космонавтов позовем. У нас Армстронг был в университете, на глобусе Луны есть его подпись в том месте, где он приземлился.
– Несколько лет назад был открыт факультет космических исследований, планируете ли еще открывать? Когда можно ждать открытие факультетов?
– Нет. Я думаю, что пока мы должны разобраться, как факультет будет прибавлять и расти. Нам надо интегрировать все исследования в Московском университете, они у нас в разных структурах: математика, механика, физика, институт ядерной физики, но космос один. При условии наращивания мощи факультета будем стараться все наши исследования собирать в единый кулак. Тогда, возможно, возникнут и новые структуры, например, факультет и институт при нем.
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В сентябрена факультете космических исследований открывается новое направление – "Робототехника и интеллектуальные системы". Цель программы – изучение дальнего космоса только роботами. Будем готовить специалистов для создания алгоритмов управления робототехническими системами. В процессе обучения студенты овладеют современными технологиями обработки больших данных, принципами построения систем реального времени, алгоритмами технического зрения и другими необходимыми специалисту в области робототехники технологиями.
– Планируется ли создание новых космических аппаратов наподобие спутников "Михайло Ломоносов" и "Татьяна"?
– Мы сейчас подготовили к запуску три сверхмалых космических аппарата – кубсата размерностью 3U. Первый, "Сократ", это целиком аппарат Московского университета. Второй, "АмурСат", мы собирали по заказу Амурского госуниверситета в Благовещенске, который я, кстати, сделал университетом несколько лет назад. Я выступил с ходатайством перед министерством, он стал классическим университетом, и там сейчас очень активно развивают космическое направление. Третий мы собрали по заказу ВДНХ, они в августе этого года празднуют 80-летний юбилей, и мы с ними делаем научно-образовательный стенд для детей и студентов на космическую тематику. Он так и называется "ВДНХ-80". Все три аппарата очень похожи.
На каждом спутнике стоит по два научных прибора, сделанных в МГУ, а на "АмурСате" стоят один наш прибор и один от АмГУ. На "ВДНХ-80", кроме того, есть полезная нагрузка в их интересах. Запускает все три аппарата Роскосмос по программе бесплатных пусков кубсатов российских вузов. Научные задачи спутников взаимно увязаны, они образуют полноценную, хоть и небольшую, группировку. На них мы, помимо прочего, отрабатываем элементы нашей новой космической системы "Универсат-СОКРАТ" по мониторингу различных космических угроз. В дальнейшем в эту систему планируется включить несколько спутников крупнее, работы по их проектированию уже идут. Но создание таких аппаратов требует значительных средств, сейчас мы прорабатываем различные возможные источники финансирования проекта. Это значительные средства – больше 600 миллионов рублей.
– То есть в планах пока такого нет?
– Нет. Мы немного осмотримся. Но "Ломоносов" летает.
– Тогда перейдем к настоящему, сейчас проходит волна Единого государственного экзамена. Вы не раз говорили, что система ЕГЭ сужает подготовку школьников в ущерб фундаментальным знаниям, какие альтернативы госэкзаменам вам видятся? Возможно ли, по вашему мнению, отменить ЕГЭ вообще?
– У ЕГЭ есть один недостаток, и он остается – школьники, завершая 9, 10 классы, в основном ориентируются дальше учить только те предметы, которые войдут в ЕГЭ для поступления. Среди этих предметов часто нет химии, нет физики. Тогда выходит, что студент, поступая, не знает вообще, что такое фундаментальная наука.
Какие способы? Уже многое сделано, например, ушли от тестовой части, математика разделена на базовый и профильный уровни, вводятся экзамены по географии. Таким образом идет этот процесс.
А главное, мне кажется, надо больше внимания уделять вузам. Дать право вузам ввести свой дополнительный экзамен, дать возможность видеть абитуриента, который поступает. А ЕГЭ, ну раньше ж были госэкзамены в школе, и я их сдавал, ничего страшного нет.
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– Скоро начинается приемная кампания, какие факультеты МГУ стали набирать популярность?
– Конкурс высокий у мехмата и вычислительной математики и кибернетики. Ну а среди гуманитарных факультетов это экономические и государственное управление.
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеВиктор СадовничийИнтервью - Авторы
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