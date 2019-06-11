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РИА Новости

"Невские новости" уволили сотрудника за поддержку Голунова

Вчера, 10:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Информационное агентство "Невские новости" в Петербурге прекратило сотрудничество с редактором ленты новостей Олегом Дилимбетовым после его высказывания в поддержку задержанного по подозрению в сбыте наркотиков журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил на сайте агентства главред Тимофей Шабаршин.
Дилимбетов ранее рассказал местным СМИ, что причиной для его увольнения стал комментарий, который он анонимно дал "Открытым медиа". Дилимбетов заявил, что не может поверить в неангажированность уголовного дела в отношении Голунова.
"Мне крайне неприятно за моего коллегу, внештатного сотрудника "Невских новостей" Олега Дилимбетова, который достоверно, не понимая всей картины случившегося, не дождался суда по делу Голунова. Не разобрался и поспешил высказаться по поводу этого очень странного и запутанного дела от лица редакции. Это неверный поступок, который идет наперекор политике издания о сохранении нейтральной позиции и соблюдении законодательства России. Поэтому редакция "Невских новостей" прекращает с ним сотрудничество", - написал Шабаршин.
Он поблагодарил Дилимбетова за работу, но отметил, что "поспешные высказывания не позволяют дальше полноценно совместно работать".
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
9 июня, 13:42
Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 9 июня 2019
9 июня, 21:46
Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии "Кинотавра"
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
7 июня, 19:47
Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием журналиста "Медузы"
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