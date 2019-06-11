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РИА Новости

Опубликовано видео перехвата Су-27 двух самолетов-разведчиков над Балтикой

Вчера, 10:22
25461
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео перехвата российским истребителем Су-27 американского и шведского самолетов.
Накануне самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим" приблизились к российской границе над Балтийским морем. На перехват вылетел российский Су-27.
Как отметили в Минобороны, истребитель сопровождал самолеты-разведчики с соблюдением всех мер безопасности, не допуская нарушения границы воздушного пространства России.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии.
В 2018 году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики.
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RC-135UСу-27ШвецияРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Может хватит уже военные термины безграмотно применять? Перехват - это когда сбили или принудили к посадке нарушителя. А не когда сблизился в нейтральных водах и сопроводил. Как, кстати,и сказано в заявлении Минобороны. Но безграмотным журналистам нужен же заголовок погромче. Перехватил!
11 июня, 11:13
ВВиталий
48300027
А что, Куба уже одна из областей России, или всё-таки независимое государство, которое само решает - создавать на своей территории иностранные военные базы или нет.)))
11 июня, 15:04
Pan Satyros
2130000
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