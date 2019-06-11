Опубликовано видео перехвата Су-27 двух самолетов-разведчиков над Балтикой

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео перехвата российским истребителем Су-27 американского и шведского самолетов.

Накануне самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим" приблизились к российской границе над Балтийским морем. На перехват вылетел российский Су-27.

Как отметили в Минобороны, истребитель сопровождал самолеты-разведчики с соблюдением всех мер безопасности, не допуская нарушения границы воздушного пространства России.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии.