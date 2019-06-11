Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Инцидент произошел в понедельник над Балтийским морем.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим", — говорится в сообщении.

Летчик сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства России с соблюдением всех мер безопасности.

Отмечается, что полет российского самолета проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии.