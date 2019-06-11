В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Акция протеста проходит возле здания Конституционного суда в Киеве, где во вторник начнут рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады, передает агентство УНН.
Конституционный суд Украины во вторник начнет рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. Зеленский заявил, что приедет на заседание.
"Возле здания Конституционного суда Украины по состоянию на 9.40 (совпадает с мск) собралось несколько десятков человек, протестующих против роспуска парламента", - говорится в сообщении.
Участники акции полагают, что, решив распустить Верховную раду, президент Украины грубо нарушил Конституцию. Митингующие развернули перед зданием КС огромный флаг Украины.
Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде.