В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда

Митинг у здания конституционного суда в Киеве. 11 июня 2019

Митинг у здания конституционного суда в Киеве. 11 июня 2019

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Акция протеста проходит возле здания Конституционного суда в Киеве, где во вторник начнут рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады, передает Акция протеста проходит возле здания Конституционного суда в Киеве, где во вторник начнут рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады, передает агентство УНН.

Конституционный суд Украины во вторник начнет рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. Зеленский заявил, что приедет на заседание.

"Возле здания Конституционного суда Украины по состоянию на 9.40 (совпадает с мск) собралось несколько десятков человек, протестующих против роспуска парламента", - говорится в сообщении.

Участники акции полагают, что, решив распустить Верховную раду, президент Украины грубо нарушил Конституцию. Митингующие развернули перед зданием КС огромный флаг Украины.