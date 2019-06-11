Волжское пароходство окажет поддержку в расследовании ЧП в Махачкале

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Волжское пароходство окажет поддержку в расследовании причин ЧП с танкером в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе судоходной компании.

Отмечается, что рано утром на танкере "В Ф Танкер 16" во время выгрузки сырой нефти в порту Махачкалы произошел взрыв в машинном отделении с последующим задымлением жилых помещений надстройки.

"В настоящее время пожар локализован. На месте происшествия работают специальные службы. Компания окажет всемерную поддержку в расследовании причин пожара и ситуации в акватории", - добавила судоходная компания.

Ранее представитель ГУ МЧС по Дагестану заявил журналистам, что пожара на танкере в Махачкале, где произошел взрыв, уже нет, но имеется задымление.