Волжское пароходство окажет поддержку в расследовании ЧП в Махачкале

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Волжское пароходство окажет поддержку в расследовании причин ЧП с танкером в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе судоходной компании.
Отмечается, что рано утром на танкере "В Ф Танкер 16" во время выгрузки сырой нефти в порту Махачкалы произошел взрыв в машинном отделении с последующим задымлением жилых помещений надстройки.
"В настоящее время пожар локализован. На месте происшествия работают специальные службы. Компания окажет всемерную поддержку в расследовании причин пожара и ситуации в акватории", - добавила судоходная компания.
Ранее представитель ГУ МЧС по Дагестану заявил журналистам, что пожара на танкере в Махачкале, где произошел взрыв, уже нет, но имеется задымление.
Представители Росморречфлота во вторник сообщили РИА Новости, что на танкере "В Ф Танкер 16" (флаг РФ, согласно онлайн-порталу по отслеживанию судов Marinetraffic) в порту Махачкалы произошёл взрыв, трое погибли. По данным регионального минздрава, пострадали пятеро, один из них - в крайне тяжелом состоянии. Судно принадлежит "Волжскому морскому пароходству" (входит в UCL Holding Владимира Лисина). По информации Росморречфлота, разлива нефти в порту нет.