Ректор МГУ призвал дать право вузам на введение дополнительного экзамена

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вузам нужно дать право на введение собственного дополнительного экзамена для абитуриентов, заявил в интервью РИА Новости ректор Московского государственного университета им. Ломоносова, академик Виктор Садовничий.
По словам ректора, у ЕГЭ есть один недостаток, и он остается, – школьники, завершая 9, 10 классы, в основном ориентируются дальше учить только те предметы, которые войдут в ЕГЭ, для поступления. Он отметил, что среди этих предметов часто нет химии, нет физики, "тогда выходит, что студент, поступая, не знает вообще, что такое фундаментальная наука".
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Садовничий отметил, что ЕГЭ совершенствуется. "Уже многое сделано, например, ушли от тестовой части, математика разделена на базовый и профильный уровни, вводятся экзамены по географии. Таким образом, идет этот процесс. А главное, мне кажется, надо больше внимания уделять вузам. Дать право вузам ввести свой дополнительный экзамен, дать возможность видеть абитуриента, который поступает. А ЕГЭ, ну раньше были госэкзамены в школе, и я их сдавал, ничего страшного нет", - добавил академик.