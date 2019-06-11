Ректор МГУ призвал дать право вузам на введение дополнительного экзамена

Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Архивное фото

Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Вузам нужно дать право на введение собственного дополнительного экзамена для абитуриентов, заявил в интервью РИА Новости ректор Московского государственного университета им. Ломоносова, академик Виктор Садовничий.

По словам ректора, у ЕГЭ есть один недостаток, и он остается, – школьники, завершая 9, 10 классы, в основном ориентируются дальше учить только те предметы, которые войдут в ЕГЭ, для поступления. Он отметил, что среди этих предметов часто нет химии, нет физики, "тогда выходит, что студент, поступая, не знает вообще, что такое фундаментальная наука".