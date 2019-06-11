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РИА Новости

Число задержанных на митингах в Казахстане достигло 700 человек

Вчера, 09:58
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают участника несанкционированного митинга в день проведения выборов президента Казахстана в Алма-Ате. 9 июня 2019
Сотрудники полиции задерживают участника несанкционированного митинга в день проведения выборов президента Казахстана в Алма-Ате. 9 июня 2019
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники казахстанской полиции в воскресенье и понедельник задержали в Нур-Султане и Алма-Ате около 700 человек за участие в незаконных митингах, из них около 550 были привлечены к ответственности, сообщил журналистам официальный представитель МВД республики Нурдильда Ораз.
В воскресенье в Нур-Султане и Алма-Ате прошли массовые акции протеста против состоявшихся 9 июня президентских выборов. МВД в воскресенье сообщало, что в день голосования в двух крупнейших городах страны были задержаны около 500 человек. В понедельник полиция также проводила массовые задержания протестующих. С призывом к массовым акциям протеста к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в республике экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. Кроме того, он призывал сторонников бойкотировать президентские выборы.
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"В первый день (9 июня – ред.) было (задержано – ред.) 500 человек, во второй день около 200 были доставлены (в полицию – ред.). В первый день около 400 человек были привлечены к ответственности, во второй день – около 150", - сказал Ораз журналистам во вторник.
В распространенном во вторник пресс-релизе МВД говорится, что "незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов" были организованы активными сторонниками ДВК "во исполнение указаний своих зарубежных руководителей".
"Надо признать, что активистами ДВК в результате массированной пропаганды с использованием социальных сетей удалось привлечь на эти противоправные акции значительное количество наших граждан, тем самым вовлечь их в совершение правонарушений и противостояние с силами правопорядка", - говорится в сообщении министерства.
По данным МВД, активистами ДВК в интернет-чатах "предлагались и обсуждались возможности использования новых провокаций в диапазоне: от организации заторов и транспортного коллапса до прямого противостояния со стражами порядка".
"(Участники незаконных митингов – ред.) доставлялись в органы внутренних дел, и часть из них была привлечена к административной ответственности. А часть отпущена после разъяснительной работы", - отмечается в пресс-релизе.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, за него проголосовали 70,76% избирателей.
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