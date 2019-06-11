Число задержанных на митингах в Казахстане достигло 700 человек

АЛМА-АТА, 11 июн – РИА Новости. Сотрудники казахстанской полиции в воскресенье и понедельник задержали в Нур-Султане и Алма-Ате около 700 человек за участие в незаконных митингах, из них около 550 были привлечены к ответственности, сообщил журналистам официальный представитель МВД республики Нурдильда Ораз.

В воскресенье в Нур-Султане и Алма-Ате прошли массовые акции протеста против состоявшихся 9 июня президентских выборов. МВД в воскресенье сообщало, что в день голосования в двух крупнейших городах страны были задержаны около 500 человек. В понедельник полиция также проводила массовые задержания протестующих. С призывом к массовым акциям протеста к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в республике экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. Кроме того, он призывал сторонников бойкотировать президентские выборы.

"В первый день (9 июня – ред.) было (задержано – ред.) 500 человек, во второй день около 200 были доставлены (в полицию – ред.). В первый день около 400 человек были привлечены к ответственности, во второй день – около 150", - сказал Ораз журналистам во вторник.

В распространенном во вторник пресс-релизе МВД говорится, что "незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов" были организованы активными сторонниками ДВК "во исполнение указаний своих зарубежных руководителей".

"Надо признать, что активистами ДВК в результате массированной пропаганды с использованием социальных сетей удалось привлечь на эти противоправные акции значительное количество наших граждан, тем самым вовлечь их в совершение правонарушений и противостояние с силами правопорядка", - говорится в сообщении министерства.

По данным МВД, активистами ДВК в интернет-чатах "предлагались и обсуждались возможности использования новых провокаций в диапазоне: от организации заторов и транспортного коллапса до прямого противостояния со стражами порядка".

"(Участники незаконных митингов – ред.) доставлялись в органы внутренних дел, и часть из них была привлечена к административной ответственности. А часть отпущена после разъяснительной работы", - отмечается в пресс-релизе.