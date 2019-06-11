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РИА Новости

Мэр Владивостока рассказал о проекте моста, который поддержал Путин

Вчера, 09:28
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© РИА Новости / Александр ВильфОстров Русский во Владивостоке
Остров Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Остров Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Работа по проекту нового моста на остров Русский через остров Елена во Владивостоке, который поддержал президент РФ Владимир Путин, начнется со следующего года, сообщил в интервью РИА Новости мэр дальневосточной столицы Олег Гуменюк.
Ранее Путин поддержал предложение Приморского края о необходимости моста на остров Русский через остров Елена. Проект моста входит в проект Владивостокской кольцевой автодороги, который предусматривает возведение альтернативной автодороги вдоль берега Амурского залива через несколько районов Владивостока. Также магистраль должна быть соединена с дорогой на острове Русский.
"Уже есть эскизный проект от компании из Санкт-Петербурга, которая делала проекты Русского и Золотого мостов во Владивостоке. Компания заявила, что готова участвовать в этом, ее специалисты делают визуализацию новой концепции дорог города с проездом по мостам. Я думаю, на создание моста на Елену будут выделены серьезные деньги, и мы начнем большую работу со следующего года", - сказал мэр.
Он уточнил, что на остров Елена с материковой части Владивостока будет построен небольшой мост на сваях, и далее он уйдет на остров Русский.
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"Это нужно, чтобы разгрузить грузовой поток, в том числе в свете развития торгового порта, и связать эту часть Русского острова с городом", - отметил мэр.
Также глава города рассказал, что во Владивостоке будут построены новые дорожные развязки.
"Первую проектируем в микрорайоне "Зеленый угол", вторая планируется в районе улиц Постышева и проспекта Столетия Владивостока. На следующий год будем готовить документы, чтобы в 2021 году приступать к проектированию развязки в районе фабрики "Заря", которая будет уходить на объездную дорогу. Также есть планы на строительство еще ряда развязок", - отметил Гуменюк.
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