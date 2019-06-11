Олег Гуменюк: визит Ким Чен Ына привлек к Владивостоку внимание всего мира

Владивосток, который жил без мэра почти полгода, в начале апреля возглавил Олег Гуменюк, ранее занимавший разные посты в администрации города и в правительстве Амурской области. После двух месяцев в новой должности он рассказал РИА Новости о проекте нового моста на остров Русский, который поддержал президент РФ Владимир Путин, о подготовке к Восточному экономическому форуму и о том, как повлиял на город визит лидера КНДР Ким Чен Ына. Беседовала Надежда Егорова.

– Вы ранее работали в Амурской области, в том числе министром по физической культуре и спорту региона. Какие нововведения в спорте ожидают Владивосток?

– Первостепенное – это решать те задачи, которые у нас стоят и на которые выделяются средства из бюджета, – строить объекты спорта. Их в городе не хватает. При наличии спортивных объектов можно качественно проводить спортивные мероприятия международного уровня, привлекать сюда спортсменов из центральных регионов РФ, Азиатско-Тихоокеанского региона. Это привлечет внимание к городу и даст толчок развитию индустрии спорта.

Важно делать акцент на массовых видах спорта, в том числе с участием всех членов семьи. Зимой на одном из стадионов хотим попробовать провести "Ледовый бал", на озере Юность планируем организовать небольшой ледовый марафон с участием всех желающих. В конце лета планируем пригласить горожан на большое представление, где все наши спортивные коллективы и детско-юношеские спортивные школы дадут представление и расскажут о себе, ведь многие не знают, где и какими видами спорта можно у нас заняться.

Школы и детсады, которые будут строиться на будущий год, мы постараемся оснастить бассейнами - это основа основ, так как плавание позволит сформировать скелет, осанку и в целом правильную структуру тела, что так важно для здоровья будущего поколения.

Кроме того, есть предварительные договоренности, что Минобороны передаст часть земель на острове Русский Владивостоку. Планируется, что там будет создан туристическо-спортивный кластер: спортивные объекты, гостиницы, сеть велосипедных дорожек. Губернатор Олег Кожемяко поставил задачу администрации края и города готовить модель развития острова Русский в этом направлении. Мы поедем в другие регионы, посмотрим, как там ведется подобная работа.

– Сообщалось, что ряд сборных РФ будут готовиться к Олимпийским играм в Приморье. Какие объекты построят?

– У нас планируется построить керлинг-центр – это федеральная программа, и стройка будет на федеральной земле. Деньги выделяются. Как ожидается, здесь будут проходить адаптацию наши спортсмены из сборной. Администрация города участвует в проекте в части подключения объекта и в дальнейшем его сопровождении.

– Когда планируется заасфальтировать дороги на острове Русский?

– В этом году будут заасфальтированы три дороги на острове протяженностью восемь километров: на Поспелово, в поселок Парис и до улицы Экипажной. К примеру, заасфальтировать дорогу только до Экипажной стоит 54 миллиона рублей – там будет сделан тротуар, освещение. Были проекты, которые предполагают спрямить дорогу от Экипажной вглубь острова, чтобы она шла не вдоль берега – эту зону оставить для отдыха. Если Минобороны передаст нам земли, то будем рассматривать этот проект. Если передача затянется, то после Экипажной будем асфальтировать дорогу вдоль моря. Проект реконструкции дорог на Русском мы хотим представить на ВЭФ на нашем стенде. Это хороший способ показать руководству страны развитие острова.

– Президент Путин поддержал предложение Приморского края о необходимости моста на остров Русский через остров Елена. В какой стадии этот проект? Какие предварительные сроки реализации?

– Уже есть эскизный проект от компании из Санкт-Петербурга, которая делала проекты Русского и Золотого мостов во Владивостоке. Компания заявила, что готова участвовать в этом, ее специалисты делают визуализацию новой концепции дорог города с проездом по мостам. Я думаю, на создание моста на Елену будут выделены серьезные деньги, и мы начнем большую работу со следующего года.

На остров Елена будет небольшой мост на сваях, и он уйдет на остров Русский. Это нужно, чтобы разгрузить грузовой поток, в том числе в свете развития торгового порта, и связать эту часть Русского с городом.

– Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих говорил, что рассматривается возможность строительства двухуровневых дорог и развязок во Владивостоке. Есть ли уже какая-то конкретика по этому проекту?

– Мы уже занимаемся развязками. Первую проектируем в микрорайоне "Зеленый угол", вторая планируется в районе улиц Постышева и проспекта Столетия Владивостока. На следующий год будем готовить документы, чтобы в 2021 году приступить к проектированию развязки в районе фабрики "Заря", которая будет уходить на объездную дорогу. Также есть планы на строительство еще ряда развязок.

– Больное место Владивостока – парковки. Как вы планируете решать этот вопрос?

– Мы уже начали работы по парковке на улице Верхнепортовой, подготовили документы, предусмотрены деньги в краевом бюджете. Планируется, что там будет не менее 350 машиномест, и мы рассматриваем вариант "умной" парковки. Также планируем сделать парковку на улице Адмирала Фокина и у Дома физкультурника. Парковки будут платные – это небольшие деньги, но это качественная услуга.

Кроме того, больное место города – обилие рекламы на фасадах. У нас уже деревьев не видно – ларьки повсюду, на них реклама уже выцвела. На зданиях баннеры в разном стиле, на жилых домах, где магазины, все выходы, лестницы и крыши завешаны рекламой. Местные жители на это негативно реагируют. И мы потихоньку чистим и будем чистить город от такой рекламы, будем ремонтировать фасады домов, и вся незаконная реклама будет убрана.

– Как на новом посту вы планируете организовывать международное сотрудничество города? Знаем, что вы уже встречались с рядом генконсулов разных стран во Владивостоке, договорились ли с ними о сотрудничестве и конкретных совместных мероприятиях?

– Первый и пока самый главный проект – вьетнамский сквер с бюстом первого президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина, который откроется в июле. У нас много скверов, и почему бы не сделать такие скверы дружбы с городами-побратимами? Это знак дружбы и уважения в отношении стран, которые поддерживают политику России. Приятно, что у нас сложились хорошие отношения в АТР практически со всеми. Также планируем открыть такой сквер дружбы с Южной Кореей, с Индией – об этом мы разговаривали с генеральным консулом. Думаю, что и Китай заинтересовался такой идеей. Каждый сквер будет выделяться чем-то, и это привлечет туристов. Кроме того, я хочу собрать всех генконсулов, работающих во Владивостоке, и высадить с ними аллею дружбы.

– В связи с состоявшимся визитом во Владивосток Ким Чен Ына планируете ли выводить на новый уровень сотрудничество с КНДР? Планируете сами посетить КНДР?

– Невозможна дружба без посещений. Посещать будем все регионы АТР, все города-побратимы, это наши близкие партнеры и друзья. Поэтому в плане есть посещение КНДР. Ведь дружат тогда, когда друг к другу в гости приезжают, и мне хотелось бы видеть в городах-побратимах такое же доброе отношение к нашей стране.

– Стал ли для Владивостока визит северокорейского лидера знаковым? Привлек в город новых туристов?

– Визит привлек внимание всего мира к Владивостоку. Люди увидели наш город, все СМИ рассказали, что здесь встречался Ким Чен Ын с Путиным. А ведь мы знаем, что лидер КНДР не везде и не всегда останавливается, но посетил именно Владивосток, где побывал и его отец. И это знаковое событие. Думаю, что благодаря его приезду Владивосток получил дополнительное политическое внимание страны, и это большой плюс.

– Как готовится город к Восточному экономическому форуму-2019?