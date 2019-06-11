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РИА Новости

В Петербурге умер депутат заксобрания от "Единой России"

Вчера, 09:21
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© Фото : Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-ПетербургаДепутат Законодательного собрания Петербурга Павел Григорьевич Зеленков
Депутат Законодательного собрания Петербурга Павел Григорьевич Зеленков
© Фото : Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Депутат Законодательного собрания Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков скончался в возрасте 50 лет, сообщил в аккаунте в Instagram депутат Государственной думы Виталий Милонов.
"Дорогой Павел, как же так. Ведь, 50 лет - это так еще мало, столько планов... Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Божиего Павла. Прощай, дорогой товарищ", - написал Милонов.
Зеленков родился в Ленинграде 12 августа 1968 года. Служил в Афганистане, окончил факультет психологии Санкт-Петербургского госуниверситета и Северо-Западную академию госслужбы. Будущий парламентарий получил степень кандидата социологических наук. После работы на посту главы муниципального округа Звездное Петербурга в 2006 году он был избран депутатом Законодательного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21.
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