В Петербурге умер депутат заксобрания от "Единой России"

"Дорогой Павел, как же так. Ведь, 50 лет - это так еще мало, столько планов... Упокой, Господи, душу новопреставленного раба Божиего Павла. Прощай, дорогой товарищ", - написал Милонов.

Зеленков родился в Ленинграде 12 августа 1968 года. Служил в Афганистане, окончил факультет психологии Санкт-Петербургского госуниверситета и Северо-Западную академию госслужбы. Будущий парламентарий получил степень кандидата социологических наук. После работы на посту главы муниципального округа Звездное Петербурга в 2006 году он был избран депутатом Законодательного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21.