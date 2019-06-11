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РИА Новости

"Роснефть" попросила компенсировать потери от ЧП на "Дружбе", сообщили СМИ

Вчера, 08:52
2002
© РИА Новости / Ю. Филимонов / Перейти в фотобанкНулевая отметка нефтепровода "Дружба"
Нулевая отметка нефтепровода Дружба
© РИА Новости / Ю. Филимонов
Перейти в фотобанк
Нулевая отметка нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Роснефть" просит правительство заставить "Транснефть" уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
В конце мая глава "Роснефти" Игорь Сечин написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой ускорить принятие решений по компенсации убытков российских производителей нефти от загрязнения сырья хлоридами в "Дружбе", рассказали несколько источников издания.
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Нитку "Дружбы" от Мозыря до Унечи очистят от загрязненной нефти в августе
По данным издания, Сечин указал, что белорусский Мозырский НПЗ хочет от компании компенсации потерь от поставок загрязненной нефти в апреле на 155 миллионов долларов. Также с претензиями обратился польский переработчик Orlen - в 45 тысяч долларов за недопоставку нефти в апреле. Эти претензии были перенаправлены в "Транснефть", но, как отметил Сечин, трубопроводная компания не подтвердила, что готова их удовлетворить. Между тем, говорится в письме, иностранные потребители уже ищут на рынке замену российской нефти, а также набирают юристов для предъявления судебных претензий.
Кроме того, глава "Роснефти" указал, что сама компания также пострадала, сократив добычу в мае на 0,5 миллиона тонн из-за "одностороннего отказа" "Транснефти" принимать сырье в систему, говорят собеседники издания. Промедление с урегулированием претензий со стороны "Транснефти" приведет, по мнению Сечина, к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потере рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок, пишет газета.
"Транснефть" пока не получала обоснованных требований по компенсации убытков, сказали изданию в компании. Этот вопрос обсуждался на встрече с потребителями нефти 3 июня, и согласно ее итоговой декларации, "конечные потребители проинформировали о том, что приложат максимальные усилия к сокращению сроков определения размера компенсаций и их документального подтверждения", пояснили в компании.
"Решений по компенсации потребителям на уровне правительства не принималось", - сказал газете представитель Козака Илья Джус. Он напомнил, что вопрос отложен до полного восстановления работы нефтепровода "Дружба".
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
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Пострадавшим из-за ЧП на "Дружбе" предложат частичную компенсацию ущерба
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