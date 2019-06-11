Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T08:33Z
https://ria.ru/20190611/1555469239.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155353/16/1553531621_0:315:3001:2003_1036x0_80_0_0_1730ccc65be3e73e0cc300422c9db8d7.jpg
РИА Новости

Роскачество проверило детские подгузники

Вчера, 08:33
5855
© Depositphotos / olenka-2008Отдел с подгузниками в супермаркете
Отдел с подгузниками в супермаркете
© Depositphotos / olenka-2008
Отдел с подгузниками в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Эксперты изучили 29 торговых марок по 49 показателям.
Результаты исследования показали, что все популярные подгузники безопасны, независимо от цены и страны происхождения.

"Они нетоксичные, не содержат тяжелых металлов и канцерогенов, они не вызывают раздражения и аллергии. Все исследованные образцы оказались абсолютно стерильными", — указывает Роскачество.

Опережающим требованиям стандарта ведомства соответствовали только японские GOO.N и Merries, а также российские Libero, Mepsi и Pampers Premium Care.
Ребенок играет с конструктором
19 декабря 2018, 08:30
Роскачество проверило детские конструкторы на безопасность
Лидер общего рейтинга — подгузники Bella — не соответствует этим требованиям, поскольку у него нет индикатора влаги.
Также эксперты опровергли суждение о том, что подгузник должен быть "дышащим".

"Таких подгузников нет и быть не может. Результаты наших испытаний показали, что все исследованные подгузники имеют нулевой показатель воздухопроницаемости", — говорится в сообщении.

Мужчина держит в руках туалетную бумагу. Архивное фото
22 ноября 2018, 08:17
Роскачество подвело итоги исследования туалетной бумаги
3632031
Обсудить 0
РоскачествоРоссияОбщество
Рекомендуем
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
РИА
Новости
Президент ПАО МТС Алексей Корня и исполнительный генеральный директор Huawei Го Пин на церемонии подписания совместных документов в Кремле
Почему сделка российской МТС и Huawei напугала США
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Москалькова предложила регионам поддерживать частные детсады
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Лента
новостей
Перехват самолетов-разведчиков НАТО российским Су-27 над Балтикой
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Участники на этнофестивале Солнцестояние - Окунево
Немецкий журнал назвал самые красивые русские имена
Женщина в салоне самолета
Ученые выяснили, как организм реагирует на длительные авиаперелеты
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
Производитель "Ангары" назвал критической ситуацию с изготовлением ракет
Артем Болдырев
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Индекс торговли компании Amazon, показаный на информационной панели биржи NASDAQ. 9 февраля 2018
Стал известен самый дорогой бренд в мире
Российские рубли
Эксперты назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат
Погибший Николай М
В Иркутске требуют наказать подростков, которые до смерти избили человека
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
В деле о загрязнении нефти в "Дружбе" появились четыре новых фигуранта
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Бари Алибасов
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
02:52В Никарагуа предоставили иностранным военным доступ на территорию страны
Лента новостейМолния