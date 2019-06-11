Роскачество проверило детские подгузники

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.
Эксперты изучили 29 торговых марок по 49 показателям.
Результаты исследования показали, что все популярные подгузники безопасны, независимо от цены и страны происхождения.
"Они нетоксичные, не содержат тяжелых металлов и канцерогенов, они не вызывают раздражения и аллергии. Все исследованные образцы оказались абсолютно стерильными", — указывает Роскачество.
Опережающим требованиям стандарта ведомства соответствовали только японские GOO.N и Merries, а также российские Libero, Mepsi и Pampers Premium Care.
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Лидер общего рейтинга — подгузники Bella — не соответствует этим требованиям, поскольку у него нет индикатора влаги.
Также эксперты опровергли суждение о том, что подгузник должен быть "дышащим".
"Таких подгузников нет и быть не может. Результаты наших испытаний показали, что все исследованные подгузники имеют нулевой показатель воздухопроницаемости", — говорится в сообщении.
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