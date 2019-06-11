Роскачество проверило детские подгузники

Отдел с подгузниками в супермаркете. Архивное фото

Отдел с подгузниками в супермаркете

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роскачество провело исследование детских подгузников, говорится в сообщении организации.

Эксперты изучили 29 торговых марок по 49 показателям.

Результаты исследования показали, что все популярные подгузники безопасны, независимо от цены и страны происхождения.

"Они нетоксичные, не содержат тяжелых металлов и канцерогенов, они не вызывают раздражения и аллергии. Все исследованные образцы оказались абсолютно стерильными", — указывает Роскачество.

Опережающим требованиям стандарта ведомства соответствовали только японские GOO.N и Merries, а также российские Libero, Mepsi и Pampers Premium Care.

Лидер общего рейтинга — подгузники Bella — не соответствует этим требованиям, поскольку у него нет индикатора влаги.

Также эксперты опровергли суждение о том, что подгузник должен быть "дышащим".