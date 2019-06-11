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РИА Новости

В Томской области полиция нашла украденный участок сельской дороги

Вчера, 08:22
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© Фото : РИА Томск/ Александр ДубинецОтсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области
Отсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области
© Фото : РИА Томск/ Александр Дубинец
НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Полицейские в Томской области нашли бетонные плиты, которые украли с участка дороги в Верхнекетском районе, задержан подозреваемый в краже, сообщает УМВД.
Как сообщалось ранее, бетонные плиты, уложенные еще в советское время для лесовозов, исчезли с единственной дороги, ведущей в село Катайга Верхнекетского района, покрытие пропало на участке длиной около 100 метров. Полиция организовала проверку.
Отсутствующие бетонные плиты на единственной дороге, ведущей в село Катайга Верхнекетского района Томской области
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"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Верхнекетскому району установлен подозреваемый в совершении хищения дорожных плит на 35 километре автомобильной дороги сообщением поселок Степановка – поселок Катайга Верхнекетского района Томской области. Им оказался ранее не судимый житель Верхнекетского района 1989 года рождения", - говорится в сообщении.
По предварительным данным полиции, 28 мая мужчина, у которого в распоряжении был КамАЗ с манипулятором, решил похитить бетонные плиты с дороги, для чего приехал на 35-й километр, погрузил 52 плиты в прицеп и кузов автомобиля, после чего ночью выгрузил их на промплощадке в поселке Белый Яр.
"На следующий день, узнав, что его ищут сотрудники полиции, подозреваемый погрузил 35 плит в автомобиль КамАЗ и вывез их на 35 километр, затем уложил на автодорогу. Остальные плиты были изъяты сотрудниками полиции. Причиненный ущерб составил 130 тысяч рублей. Ущерб возмещен полностью", - рассказали в УМВД.
В итоге полицейские возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье "Кража". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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