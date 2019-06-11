Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-11T03:41Z
https://ria.ru/20190611/1555467573.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/100453/26/1004532696_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_22b462c84d481e1888c2907f0a738465.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, на кого хотят учиться выпускники российских школ

Вчера, 03:40
4929
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоследний звонок в школе
Последний звонок в школе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Последний звонок в школе. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Выпускники российских школ в 2019 году выбрали для поступления в учебные заведения специальности программиста и врача, при этом в ВУЗы намерены поступать более половины выпускников, показало исследование сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Эксперты выяснили, в какие учебные заведения и на какую специальность будут поступать выпускники школ в этом году. В исследовании приняли участие тысяча родителей учеников выпускных классов, которые представляют все федеральные округа страны. Исследование показало, что 40% выпускников школ намерены в этом году поступать на технические специальности, 37% выбрали гуманитарное направление, а 23% респондентов затруднились с ответом.
В комментариях к вопросу респондентам предложили указать название конкретной специальности, выбранной для поступления. Чаще всего участники опроса указывали специальность программиста (16%) и врача (13%). О том, что их ребенок будет учиться на юриста, говорили 6% респондентов, на экономиста - 5%. Среди других специальностей встречались ветеринар, художник-дизайнер, военный инженер, строитель, летчик, спасатель.
Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Вчера, 03:16
Милонов предложил ввести для старшеклассников военно-туристические игры
Более половины (53%) выпускников школ намерены поступать в вузы, а 36% после школы стремятся продолжать обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования. Лишь 4% учащихся выпускных классов не будут поступать в этом году, а затруднились с ответом 7% респондентов.
Школьники, которые выбирают гуманитарные специальности, более склонны к поступлению в вузы (63%), чем те, кто намерен обучаться на технических специалистов (51%). Последние чаще выбирают среднее профессиональное образование (43%), чем гуманитарии (34%).
Большинство родителей (74%) учащихся выпускных классов положительно относится к тому, чтобы во время обучения их дети работали по будущей специальности. Нейтральны по отношению к этому вопросу 15% респондентов. Против совмещения учебы и работы по будущему профилю - 11%. Однако лояльность родителей к работающим детям-студентам сокращается до 45%, если речь идёт о работе, не относящейся к будущей профессии. Нейтральной позиции придерживаются 30% опрошенных, а каждый четвертый родитель против того, чтобы ребенок работал в сфере, которая не относится к его будущей профессии.
Ученицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
5 июня, 12:18
Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ во "ВКонтакте"
1262018
Навигатор абитуриентаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияОбщество
Рекомендуем
Ракета космического назначения легкого класса Ангара-1.2ПП во время старта на космодроме Плесецк
Производитель "Ангары" назвал критической ситуацию с изготовлением ракет
РИА
Новости
Мать с новорожденным ребенком
Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен
Артем Болдырев
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Ким Чен Нам
Убитый брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ, сообщили СМИ
Лента
новостей
Ми-28НМ
Источник сообщил о планах закупки почти ста вертолетов Ми-28НМ
Здание Администрации президента Украины
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" ответил на сообщения о планах использования Huawei ОС "Аврора"
Продюсер Андрей Разин
Разин рассказал, как проник к Алибасову "через подвалы"
Спаситель мира, Леонардо Да Винчи
СМИ нашли "пропавшую" картину да Винчи на яхте саудовского принца
Обвиняемый по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черемушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена
Пассажиры в аэропорту
Порядок выезда детей из России за границу изменится с 12 июня
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак
Демпартия Молдавии передала России письмо с предложением
Украинку не пустили на школьный выпускной из-за "неправильной" веры
Анатолий Антонов
Замгоссекретаря США встретится с российским послом
Сотрудник полиции
В Калужской области подросток изнасиловал шестилетнего мальчика
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Совбез ООН решительно осудил насилие и гибель людей в Судане
04:14Тимошенко рассказала о "падении" украинской экономики
04:10МВД может обучать до 80 миротворцев-полицейских из Африки в год
04:07Мексика может обсудить идею США о "третьей безопасной стране" для мигрантов
04:05Эксперт рассказал, что делать в случае утечки персональных данных в сеть
04:02Российские эксперты обсуждают создание онлайн-правосудия
03:59В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
03:55В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты
03:47Российские власти обсуждают создание электронных судей
03:43В МВД рассказали, где работают российские миротворцы-полицейские
03:38Мать Ивана Голунова вынесла журналистам торт
03:31В МЧС рассказали, как искупаться и остаться в живых
03:27Radiohead опубликовала записи, за которые у нее вымогали 150 тысяч долларов
03:19Более 40 сотрудников МВД работают в миротворческих миссиях ООН и ОБСЕ
03:16Пострадавшие при авиаударе в Йемене россиянки просят помочь с эвакуацией
03:12Первая партия пистолетов "Удав" поступила на вооружение российской армии
03:09Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
03:05В отношениях с США "нет места чудесам", считает замглавы МИД
02:56В США назначили первое заседание суда присяжных по делу россиянина Никулина
02:54СМИ: Израиль после ракетной атаки создавал помехи сирийским радарам
Лента новостейМолния