Эксперты рассказали, на кого хотят учиться выпускники российских школ

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Выпускники российских школ в 2019 году выбрали для поступления в учебные заведения специальности программиста и врача, при этом в ВУЗы намерены поступать более половины выпускников, показало исследование сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Эксперты выяснили, в какие учебные заведения и на какую специальность будут поступать выпускники школ в этом году. В исследовании приняли участие тысяча родителей учеников выпускных классов, которые представляют все федеральные округа страны. Исследование показало, что 40% выпускников школ намерены в этом году поступать на технические специальности, 37% выбрали гуманитарное направление, а 23% респондентов затруднились с ответом.

В комментариях к вопросу респондентам предложили указать название конкретной специальности, выбранной для поступления. Чаще всего участники опроса указывали специальность программиста (16%) и врача (13%). О том, что их ребенок будет учиться на юриста, говорили 6% респондентов, на экономиста - 5%. Среди других специальностей встречались ветеринар, художник-дизайнер, военный инженер, строитель, летчик, спасатель.

Более половины (53%) выпускников школ намерены поступать в вузы, а 36% после школы стремятся продолжать обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования. Лишь 4% учащихся выпускных классов не будут поступать в этом году, а затруднились с ответом 7% респондентов.

Школьники, которые выбирают гуманитарные специальности, более склонны к поступлению в вузы (63%), чем те, кто намерен обучаться на технических специалистов (51%). Последние чаще выбирают среднее профессиональное образование (43%), чем гуманитарии (34%).