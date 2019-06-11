Мэр Владивостока планирует посетить КНДР

"Невозможна дружба без посещений. Посещать будем все регионы АТР, все города-побратимы, это наши близкие партнеры и друзья. Поэтому в плане есть посещение КНДР. Ведь дружат тогда, когда друг к другу в гости приезжают, и мне хотелось бы видеть в городах-побратимах такое же доброе отношение к нашей стране", - сказал Гуменюк в интервью РИА Новости.