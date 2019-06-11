РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки

Здание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО "Российские железные дороги", на площади Красные Ворота в Москве. Архивное фото

Здание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО "Российские железные дороги", на площади Красные Ворота в Москве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. РЖД активно занимаются продвижением российских железнодорожных технологий на зарубежные рынки и планируют увеличивать выручку от такой деятельности, работая по ряду направлений, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.

Он напомнил, что РЖД - крупнейший транспортно-логистический комплекс в стране и одна из ведущих транспортных компаний в мире.

"Одно из наших направлений, которым мы занимаемся в последнее время достаточно интенсивно, это продвижение российских транспортных железнодорожных технологий на зарубежные рынки", - рассказал Мишарин.

По его словам, в настоящее время выручка дочерних компаний холдинга РЖД от зарубежной деятельности в общем объеме составляет 20,5%.

"Мы планируем довести ее, как минимум до 30%, может быть и более. В этой части мы видим следующие направления: транспортная логистика; инжиниринг и транспортное строительство; управление железными дорогами; подготовка и обучение кадров; продвижение вместе с нашими партнерами железнодорожной техники, оборудования и т.д.", - сказал топ-менеджер.