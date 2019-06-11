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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

РЖД рассказали, как планируют покорять зарубежные рынки

03:35
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО "Российские железные дороги", на площади Красные Ворота в Москве
Здание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО "Российские железные дороги", на площади Красные Ворота в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. РЖД активно занимаются продвижением российских железнодорожных технологий на зарубежные рынки и планируют увеличивать выручку от такой деятельности, работая по ряду направлений, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ первый заместитель гендиректора компании Александр Мишарин.
Он напомнил, что РЖД - крупнейший транспортно-логистический комплекс в стране и одна из ведущих транспортных компаний в мире.
"Одно из наших направлений, которым мы занимаемся в последнее время достаточно интенсивно, это продвижение российских транспортных железнодорожных технологий на зарубежные рынки", - рассказал Мишарин.
По его словам, в настоящее время выручка дочерних компаний холдинга РЖД от зарубежной деятельности в общем объеме составляет 20,5%.
"Мы планируем довести ее, как минимум до 30%, может быть и более. В этой части мы видим следующие направления: транспортная логистика; инжиниринг и транспортное строительство; управление железными дорогами; подготовка и обучение кадров; продвижение вместе с нашими партнерами железнодорожной техники, оборудования и т.д.", - сказал топ-менеджер.
Преимущество холдинга РЖД, продолжил он, заключается в возможности объединить компетенции во всех направлениях железнодорожного бизнеса под единым брендом. "Именно эту нишу мы сегодня стараемся занять. Это не отдельные локомотивы, рельсы, вагоны - это всё вместе технология, которая позволяет железным дорогам России позиционировать себя одной из эффективных, ведущих компаний в мире, которая имеет признание", - пояснил Мишарин.
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