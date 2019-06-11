Москалькова рассказала о полученных в 2018 году жалобах от потерпевших

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в 2018 году получила на 5,3% меньше обращений от потерпевших, чем годом ранее, следует из ежегодного доклада уполномоченного.

"От потерпевших и иных лиц в защиту их прав к уполномоченному поступило 2922 обращения, что на 5,3% меньше, чем в 2017 году, и на 1,7% меньше, чем в 2016 году", - говорится в докладе, текст которого опубликован в " Российской газете"

Уточняется, что в целом в РФ за 2018 год потерпевшими от преступных посягательств признано 1,3 млн человек (в 2017 году - 1,4 млн). При этом в результате преступлений погибло 26 тысяч человек (на 4,9% меньше в сравнении с 2017 годом), из них 7,3 тысячи человек - в результате убийств (на 12,9% меньше, чем в 2017 году), 4,5 тысячи человек - в результате умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (уменьшение на 6,4%). Кроме того, 40,3 тысячи потерпевших причинен тяжкий вред здоровью (снижение на 3%).

В докладе сообщается, что в 2018 году значительно снизилось число жалоб по вопросам нарушения прав заявителей при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений о преступлениях, их поступило всего 64 (в 2017 году указанная тематика затрагивалась в 215 обращениях). Однако количество жалоб на необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела по сравнению с предыдущим годом возросло более чем в два раза (с 786 до 1780).

В целом из числа обращений по вопросам защиты прав потерпевших 777 (26,6%) приняты к рассмотрению. По 2010 жалобам (68,8%) даны разъяснения о защите нарушенных прав, в 135 случаях (4,6%) обращения оставлены без рассмотрения.