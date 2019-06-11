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РИА Новости
Новое оружие России

Корабль "Дмитрий Рогачев" примут в состав ВМФ с опережением графика

01:24
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© Фото : Пресс-служба ВМФПатрульный корабль "Дмитрий Рогачев"
Патрульный корабль Дмитрий Рогачев
© Фото : Пресс-служба ВМФ
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Военно-морской флот (ВМФ) России во вторник примет в свой состав патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" с опережением срока на полгода, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
"Сегодня в состав ВМФ России будет торжественно принят новейший патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького", - заявил Дыгало.
В Минобороны напомнили, что патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро в соответствии с техническими требованиями главного командования ВМФ с применением модульной концепции вооружения и построен на Зеленодольском заводе имени Горького.
Корабль был заложен 25 июля 2014 года. Спущен на воду 8 апреля 2018 года, осенью того же года отбуксирован по внутренним водным путям на внешнюю сдаточную базу на Черном море для достройки и прохождения испытаний.
Отмечается, что в настоящее время на Зеленодольском заводе ведется строительство еще четырех кораблей проекта 22160.
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