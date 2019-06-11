Корабль "Дмитрий Рогачев" примут в состав ВМФ с опережением графика

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Военно-морской флот (ВМФ) России во вторник примет в свой состав патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" с опережением срока на полгода, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Сегодня в состав ВМФ России будет торжественно принят новейший патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев", построенный на Зеленодольском заводе имени Горького", - заявил Дыгало.

В Минобороны напомнили, что патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро в соответствии с техническими требованиями главного командования ВМФ с применением модульной концепции вооружения и построен на Зеленодольском заводе имени Горького.

Корабль был заложен 25 июля 2014 года. Спущен на воду 8 апреля 2018 года, осенью того же года отбуксирован по внутренним водным путям на внешнюю сдаточную базу на Черном море для достройки и прохождения испытаний.