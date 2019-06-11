Семья Осиповой сомневается в идее экс-супруга разделить опеку над детьми

ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Семья россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США на семь лет тюрьмы за вывоз в Россию собственного ребенка, сомневается в искренности предложения экс-супруга разделить опеку над совместными детьми, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении адвоката Ивана Кузнецова, представляющего интересы родственников Осиповой в России.

Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, будучи беременна вторым их общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана. Бывший муж Осиповой Брайан Мобли и адвокат Оксана Соколова заявили РИА Новости, что предлагали Осиповой возможность разделить опеку вплоть до момента приговора.

"У семьи Осиповой имеются опасения в искренности намерений Брайана (Мобли) по заключению мирового соглашения. Не исключен и такой вариант, что это заявление было сделано намеренно, чтобы потом обвинить противоположную сторону в нежелании решать этот конфликт мирным путем", - заявил адвокат семьи Осиповой.

По его словам, изначально Мобли не делал конструктивных предложений по поводу опеки над детьми.

"Позиция была очень простая: ей грозит длительный тюремный срок, поэтому это в ее интересах - вывести детей обратно в Америку. В этом случае ей обещали свободу, но без гарантий. Но даже если и удалось открыть границу детям и увезти их обратно в Америку, то очень вероятно, детей не передали бы матери (даже если бы ее выпустили на свободу). Скорее всего, дети находились бы у отца (основная опека), а мать могла бы видеться с детьми под присмотром пристава ограниченное время", - сказал Кузнецов.

До суда присяжных было несколько раундов переговоров, но Брайан Мобли отказывался от передачи основной опеки над детьми матери, добавил он.

"На этих переговорах не просто сделали письменное предложение Брайену о мировом урегулировании конфликта, Осипова предприняла реальные шаги, чтобы показать серьезность и искренность своих намерений – она отозвала исполнительный лист по алиментам в РФ (оригинал был передан в Америку адвокатам), также была подана апелляционная жалоба на решение Московского районного суда Калининграда об отказе в снятии запрета на вывоз детей за пределы РФ", - сказал Кузнецов.

По словам адвоката семьи, юрист Оксана Соколова от имени Мобли предложила ему срочно выработать соглашение о совместной опеке буквально за несколько часов до приговора.

"Безусловно, само предложение по своему содержанию вызывает интерес, так как, по сути, именно об этом мы обсуждали до вынесения вердикта судом присяжных заседателей. Но за шесть часов или даже за сутки такие вопросы не решаются - это просто очевидный факт. Безусловно, нужно было связаться с самой Осиповой, провести подготовку и так далее", - сказал Кузнецов.