ЕС заявил о готовности работать с новым президентом Казахстана

"В рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном, ЕС готов и далее поддерживать реформы в целях поддержки и защиты основных свобод и прав человека, соблюдения демократических принципов, верховенства права и эффективного управления. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с новым президентом в этом отношении, а также более широкого продвижения отношений между ЕС и Казахстаном", - говорится в сообщении.