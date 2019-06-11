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РИА Новости

ЕС заявил о готовности работать с новым президентом Казахстана

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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
© Sputnik / Владислав Воднев
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости. ЕС выразил готовность работать с новым президентом Казахстана и развивать отношения с республикой, при этом ожидает, что власти примут меры в связи с замечаниями к выборному процессу со стороны БДИПЧ ОБСЕ, говорится в заявлении европейской дипслужбы.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы президента Казахстана, набрав 70,96% голосов избирателей, сообщили в ЦИК. Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня.
"В рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Казахстаном, ЕС готов и далее поддерживать реформы в целях поддержки и защиты основных свобод и прав человека, соблюдения демократических принципов, верховенства права и эффективного управления. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с новым президентом в этом отношении, а также более широкого продвижения отношений между ЕС и Казахстаном", - говорится в сообщении.
При этом ЕС отмечает, что "в свете недостатков, о которых сообщила миссия БДИПЧ ОБСЕ, ожидает, что Казахстан рассмотрит эти нарушения".
Ранее спецкоординатор краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что в целом день голосования в Казахстане прошел спокойно, но наблюдатели сообщили о нарушениях.
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