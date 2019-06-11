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РИА Новости
Ситуация в Судане

Эмиссар США посетит Судан, где призовет стороны конфликта к переговорам

00:19
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Ведущий дипломат США по делам Африки Тибор Наги посетит на этой неделе Судан и призовет временные военные власти к переговорам с протестующими, сообщил госдепартамент.
"В Судане он встретится с членами Сил свободы и изменений (протестующими — ред.) и Переходным военным советом. Он призовет прекратить нападения на гражданские лица, а также призовет стороны работать над созданием и поддержанием атмосферы для проведения переговоров", - говорится в сообщении.
Также Наги посетит Эфиопию, где встретится с представителями Африканского союза и правительства страны и обсудит ситуацию в Судане и пути ее политического решения.
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Кроме того, Наги посетит Мозамбик и ЮАР.
Обстановка в суданской столице и в целом по стране резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади Хартума перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже несколько месяцев продолжается сидячая забастовка. Погибли несколько десятков человек, оппозиция призвала к бессрочной акции гражданского неповиновения, которая стартовала в воскресенье, и прекратила диалог с военными по передаче власти гражданским структурам.
Военный совет временно управляет страной после отстранения от власти в апреле правившего 30 лет президента Омара аль-Башира.
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