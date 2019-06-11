Танки на бумаге. Необычные проекты, которые так и остались чертежами

Зачем танку уязвимые и ломкие гусеницы, если он может ползти на вращающихся винтах? А почему вообще он должен ползти, когда может прыгать? И к чему обязательно дизельный двигатель, если танк может ехать на дровах, на пару или на электричестве? Кстати, а если пустить электрический ток по броне?