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РИА Новости
Танки
Это подкаст о танках и обо всем, что с ними связано. Вместе с экспертами World of Tanks мы проследим историю самых знаменитых танков мира, секретных проектов и прототипов, так и не вошедших в производство. Расскажем о сражениях и тактике ведения боя, лучших инженерах, механиках и конструкторах.

Танки на бумаге. Необычные проекты, которые так и остались чертежами

Вчера, 12:00
382
Танки
Танки на бумаге. Необычные проекты, которые так и остались чертежами
Вчера, 12:00
Что такое танк? Бронемашина на гусеницах, с подвижной башней и длинным стволом? "Банальщина", - решили некоторые энтузиасты во время Великой отечественной. В результате за время войны в Наркомате обороны СССР накопились стопки чертежей с предложениями по улучшению танков или созданию принципиально новых. Часть этих идей граничит с безумием.
Зачем танку уязвимые и ломкие гусеницы, если он может ползти на вращающихся винтах? А почему вообще он должен ползти, когда может прыгать? И к чему обязательно дизельный двигатель, если танк может ехать на дровах, на пару или на электричестве? Кстати, а если пустить электрический ток по броне?
Подобные идеи высшему военному руководству сыпались десятками. Детальные чертежи и эскизы, с обратным адресом и без, от инженеров и простых мечтателей. Какие ещё проекты модернизации танков родились в светлых головах советских патриотов? И почему они так и остались лишь проектами?
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтировал Андрей Темнов
Эксперт эпизода историк Юрий Бахурин
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ТанкиПодкастWorld of TanksВеликая Отечественная война (1941-1945)
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