Танки на бумаге. Необычные проекты, которые так и остались чертежами

Зачем танку уязвимые и ломкие гусеницы, если он может ползти на вращающихся винтах? А почему вообще он должен ползти, когда может прыгать? И к чему обязательно дизельный двигатель, если танк может ехать на дровах, на пару или на электричестве? Кстати, а если пустить электрический ток по броне?
Подобные идеи высшему военному руководству сыпались десятками. Детальные чертежи и эскизы, с обратным адресом и без, от инженеров и простых мечтателей. Какие ещё проекты модернизации танков родились в светлых головах советских патриотов? И почему они так и остались лишь проектами?
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтировал Андрей Темнов
Эксперт эпизода историк Юрий Бахурин
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