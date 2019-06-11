Как на море: лучшие речные и озерные курорты России

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Людмила Титова. Вода, песок, виндсерфинг, путешествия на яхтах — с приходом жары усилился спрос на те отечественные водоемы, куда можно быстро добраться в выходные. О том, где провести время как на морском курорте, совместив отдых с экскурсионной программой, — в материале РИА Новости.

Селигер — разнообразно и доступно

Туристы, впервые приезжающие на Селигер в Тверскую область, признаются: есть ощущение, что очутился на морском побережье — много воды, пляжи, развлечения, похожий набор услуг.

Селигер еще с советских времен считался наиболее популярным и доступным оазисом, до которого можно доехать за день как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга.

Курорт привлекает тысячи туристов самого разного достатка. Здесь много пансионатов, турбаз и домов отдыха с сервисом от экономичного до элитного.

"Отдых на Селигере сочетается с экскурсионными программами в Нилову пустынь, Осташков и другие города Тверской области. Также туристам предлагают водные экскурсии, можно отправиться на рыбалку или в самостоятельное путешествие по островам с ночевкой в палатке", — рассказывает генеральный директор туристической компании Илья Кострикин.

Пляжи Селигера — одни из самых безопасных, поэтому сюда приезжают с детьми. Прибрежная зона отдыха — почти на 70 километров. Большинство пляжей искусственные — входят в инфраструктуру туристических баз.

Плёс и Завидово

По словам туроператоров, самые востребованные курорты на реках и озерах в Центральной России — те, где развит туристический кластер.

В последние годы набирает популярность отдых в Плёсе Ивановской области.

Здесь не так много бюджетных средств размещения, зато ассортимент элитных отелей представлен во всем разнообразии. Хотя средняя стоимость за номер в сутки — десять-двенадцать тысяч рублей, сюда активно едут из-за хорошего сервиса и развитой инфраструктуры.

"Плёс стал очень раскрученным и популярным местом на Волге. Тут все сделано в одном ключе. Есть ощущение, что находишься не в России, а на европейском курорте — отели, рестораны, очень красивая и ухоженная набережная и пляжи", — продолжает Илья Кострикин.

В одном из отелей, которым владеет русско-французская семья, интерьер выполнен в прованском стиле, а в ресторане предлагают изысканные блюда французской кухни.

Наравне с Плёсом туристов, предпочитающих сервис высокого качества, привлекает волжский курорт Завидово на границе Московской и Тверской областей.

Здесь можно поиграть в гольф или отправиться в путешествие на яхте, есть несколько пляжей, причем пользоваться разрешают и береговыми зонами других отелей. Средняя стоимость проживания — шесть-семь тысяч рублей за номер в сутки на двоих.

"Туристы сочетают отдых с экскурсионными программами. Не всегда погода радует и можно проводить целый день у воды, поэтому в любом пансионате и гостинице вам предложат широкий ассортимент туров по Волге или ближайшим туристическим городам", — отмечает руководитель туристической компании Илья Тихонов.

Из Завидово организуют экскурсии в музей композитора Петра Чайковского в Клин, в Тверь, Торжок, Старицу.

Отдых на водохранилищах

Летом популярен и отдых на водохранилищах, где также хватает песчаных пляжей и бюджетных вариантов размещения.

"Есть спрос на туры на Рыбинское водохранилище в Ярославской области и Рузское водохранилище в Подмосковье. Средняя стоимость проживания на базах отдыха — 1800 рублей на человека в сутки, — объясняет PR-менеджер туристической компании Анастасия Соловьева. — Имеется необходимый набор услуг для всей семьи: анимация для детей и взрослых, вкусное питание, развлекательные мероприятия, прокат спортивного оборудования. Эти объекты удобно расположены, доступны по цене".

Любители тихого, более скромного бюджетного отдыха предпочитают Истринское водохранилище. Этот курорт привлекает доступностью — на машине сюда можно добраться из столицы всего за полтора-два часа.

© РИА Новости / Антон Денисов Гидроузел имени Куйбышева в Истринском районе Московской области © РИА Новости / Антон Денисов Гидроузел имени Куйбышева в Истринском районе Московской области

На Истре можно найти уютный домик для уединенного отпуска или воспользоваться предложениями баз и санаториев, которых здесь более пятидесяти.

Активным туристам предлагают полный набор развлечений — рыбная ловля, поездки на квадроциклах, конные прогулки, катание на лодках, занятия виндсерфингом.

Самый бюджетный коттедж или номер на турбазе на Истринском водохранилище обойдется в 600-1000 рублей с человека в сутки. Санатории и пансионаты — полторы-две тысячи рублей с туриста за стандартный номер или отдельный коттедж. Есть и варианты отдыха премиум-класса.

Босиком и в русской рубахе — в Кижах

Исторический архитектурный комплекс Кижи на Онежском озере в последние годы превращается в курорт, где можно арендовать настоящий старинный деревенский дом.

"Когда попадаешь в Кижи летом, создается впечатление, что участвуешь в съемках какого-то фильма. По берегу озера ходят люди в русских национальных костюмах, на стол подают молоко в крынках и хлеб из печи, — говорит Илья Кострикин. — Там очень активно развивается сельский туризм, гостям предлагают пожить в старых домах, в настоящей деревенской атмосфере — как 200 лет назад. Некоторые семьи приезжают сюда на месяц".

Похожий отдых предлагают в деревне Верхние Мандроги между Ладожским и Онежским озером. Здесь в прибрежной зоне на реке Свирь восстановлен целый квартал старинных домов, которые привезли из разных регионов Русского Севера.

Алые паруса на Ладожском озере

На Ладожском озере — разнообразие яхт, лодок, парусных судов. Туристы арендуют их, отправляются в групповые путешествия или используют собственный водный транспорт.

Некоторые туркомпании предлагают гостям поездки под алыми парусами к острову Валаам.

На Ладоге множество баз отдыха — от простых мини-отелей и гостевых домиков до элитных загородных клубов и санаториев. Расположены они как на территории Ленинградской области, так и в Карелии.

Туристов привлекают прогулки на катерах и парусниках в живописных заливах, пешие, конные и автомобильные путешествия.

Ладожская экзотика — это россыпь небольших островков, где приятно остановиться с палаткой и отдохнуть в уединении, понаблюдать за нерпой и набрать черники.

От Тарусы до Поленова

Живописные берега Оки в районе Тарусы Калужской области летом — благоустроенная курортная зона. Эти места в прошлом веке облюбовали художники, писатели, музыканты, которые отдыхали здесь и снимали дачи на лето.

В этом городке есть пансионат со своим пляжем и несколько уютных гостиниц. Цена номера — 2300-3000 рублей в сутки на двоих.

© Фото : Public domain Закат на реке Оке неподалеку от города Таруса © Фото : Public domain Закат на реке Оке неподалеку от города Таруса

Из Тарусы удобно совершать экскурсионные прогулки по воде — на теплоходе или частном водном транспорте. К примеру, попасть прямо с пляжа в дом-музей художника Василия Поленова по Оке можно за 15 минут, в то время как на машине придется потратить не менее часа.