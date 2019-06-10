Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T23:46Z
https://ria.ru/20190610/1555465313.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155234/71/1552347147_361:609:2920:2048_1036x0_80_0_0_a7624728a6d3e426aaa73755d9b54e1b.jpg
РИА Новости

Юрист призвал киевские власти снять запрет на авиасообщение с Россией

Вчера, 23:46
599
© РИА Новости / СтрингерСамолеты в аэропорту "Борисполь"
Самолеты в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
Самолеты в аэропорту "Борисполь". Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина должна отменить запрет на авиасообщения с РФ и снять блокаду с Донбасса, заявил в понедельник бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
"Я считаю это все глупостью, новая власть должна отменить блокаду авиасообщения (с Россией - ред.), социальных сетей и экономическую блокаду на Донбассе. Должна быть либеральность. Люди должны сами выбирать, что им делать и что нет", - заявил в понедельник Портнов в эфире телеканала NewsOne.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в разы. В апреле этого года компания "Украинские железные дороги" сообщила, что железнодорожный пассажиропоток между Украиной и РФ за последние четыре-пять лет снизился почти втрое.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время брифинга в Киеве. 13 сентября 2018
11 мая, 01:29
В Киеве рассказали о прекращающемся железнодорожном сообщении с Россией
1440001
Обсудить 0
Андрей Портнов (политик)РоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко
Имущество Порошенко могут арестовать в июне
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с Юрием Бойко и главой политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктором Медведчуком
СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова: назрела необходимость изменить уголовно-исполнительную систему
Последствия обстрела в Донбассе
ВСУ за день выпустили 80 мин по Донбассу, заявили в Донецке
Лента
новостей
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон предложил Демпартии условия, которые она предлагала РФ в 2016 году
Петр Порошенко
Порошенко заявил, что экономической блокады Донбасса нет
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США не признают выборы в Южной Осетии, заявил Госдеп
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы
На пакетиках с наркотиками не нашли отпечатков Голунова, заявил адвокат
Число жалоб к омбудсмену на применение силы сотрудниками УИС резко возросло
Украинку не пустили на школьный выпускной из-за "неправильной" веры
Здание Администрации президента Украины
В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса
На заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
"Ложь вместо извинений": в СБ ООН обсудили избиение россиянина в Косово
В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео не разрешил вывесить на американских посольствах флаг ЛГБТ
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео поздравил россиян с Днем России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
11:53Глава ОИЯИ рассказал о значении участия России в ЦЕРН
11:53Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше
11:52В МЧС хотят внепланово проверять торговые центры
11:52В Курганской области девушка выбросила новорожденного в унитаз в электричке
11:51Зиничев: почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс
11:50В России на пожарах ежедневно гибнет более 20 человек
11:45Белую пятнистую змею поймали во дворе дома на западе Москвы
11:43В Сочи пьяный полицейский сбил двух девушек на пешеходном переходе
11:41Стал известен самый дорогой бренд в мире
11:39Путин провел телефонные переговоры с лидером Киргизии
11:37США направили в акваторию Южно-Китайского моря корабли береговой охраны
11:36Авиации МЧС не хватает чтобы "прикрыть" всю Россию, заявил Зиничев
11:34Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме
11:34В Сирию за сутки вернулись более 950 беженцев
11:32В Сети оценили рейтинг красивых русских имен по версии немецкого журнала
11:31Медведев встретился с генсеком международного союза электросвязи
11:29СК завел уголовное дело после убийства якутским пенсионером двух человек
11:28МИД Китая ответил на угрозы Трампа ввести новые пошлины
Лента новостейМолния