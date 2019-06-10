Юрист призвал киевские власти снять запрет на авиасообщение с Россией

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина должна отменить запрет на авиасообщения с РФ и снять блокаду с Донбасса, заявил в понедельник бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

"Я считаю это все глупостью, новая власть должна отменить блокаду авиасообщения (с Россией - ред.), социальных сетей и экономическую блокаду на Донбассе. Должна быть либеральность. Люди должны сами выбирать, что им делать и что нет", - заявил в понедельник Портнов в эфире телеканала NewsOne

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.