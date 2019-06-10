Трамп и Абэ обсудят денуклеаризацию КНДР на G20, заявил Госдеп

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудит на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках саммита G20 денуклеаризацию КНДР, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Будет обсуждаться координация в полной верифицируемой денуклеаризации КНДР и трехстороннее сотрудничество с Республикой Корея", - сказала Ортагус.

Она напомнила, что после саммита "двадцатки" 28-29 июня в Осаке Трамп отправится с визитом в Сеул, где также обсудит вопрос о денуклеаризации Корейскокго полуострова.