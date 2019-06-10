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РИА Новости

Губернатор Нью-Йорка не нашел признаков теракта в инциденте с вертолетом

Вчера, 22:29
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© AP Photo / Mark LennihanГубернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на месте столкновения вертолета со зданием на Манхеттене, Нью-йорк. 10 июня 2019
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на месте столкновения вертолета со зданием на Манхеттене, Нью-йорк. 10 июня 2019
© AP Photo / Mark Lennihan
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо на месте столкновения вертолета со зданием на Манхеттене, Нью-йорк. 10 июня 2019
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Признаков теракта в инциденте с вертолетом в центре Нью-Йорка, при котором погиб один человек, нет, заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.
Ранее Куомо сказал, что, по предварительным данным, вертолет вынужден был совершить жесткую посадку или упал на крышу офисного здания на Манхеттене. Возникший из-за этого пожар, по данным полиции, удалось потушить. Из здания эвакуированы сотни людей. Пожарные сообщили о гибели одного человека – пилота вертолета.
"Если вы житель Нью-Йорка, у вас осталось посттравматическое расстройство после теракта 11 сентября. Я помню то утро очень хорошо, как только я слышу о том, что воздушное судно врезалось в здание, я думаю как и все нью-йоркцы, я вспоминаю то утро. Но сейчас нет признаков того, что это что-то похожее", - заявил губернатор Куомо, выступление которого транслировал телеканал CBS.
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Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (город)В мире
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