Губернатор Нью-Йорка не нашел признаков теракта в инциденте с вертолетом

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Признаков теракта в инциденте с вертолетом в центре Нью-Йорка, при котором погиб один человек, нет, заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Ранее Куомо сказал, что, по предварительным данным, вертолет вынужден был совершить жесткую посадку или упал на крышу офисного здания на Манхеттене. Возникший из-за этого пожар, по данным полиции, удалось потушить. Из здания эвакуированы сотни людей. Пожарные сообщили о гибели одного человека – пилота вертолета.