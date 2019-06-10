На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками найдены ДНК других людей

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. Архивное фото

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. На изъятых у журналиста Ивана Голунова пакетах с наркотиками присутствуют ДНК нескольких человек, сообщил РИА Новости официальный представитель главного управления МВД по Москве Юрий Титов.

"Отдельно отметим, что речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками", - отметил он.

Итоги экспертизы, которые появятся завтра во второй половине дня, немедленно обнародуют.

Дело Голунова

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, накануне при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Возбуждено уголовное дело.

В субботу суд отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.

Путаница с фотографиями

Ранее полиция сообщила, что дома у задержанного "обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Знакомые журналиста отметили, что на фотографиях не его квартира. Позднее в МВД назвали это ошибкой сотрудника главка.

Как сообщило ведомство, одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные снимки сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования продажи наркотиков в Москве и области.

Следов наркотиков на руках не нашли

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.

Как рассказал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста, эксперты из МВД не нашли следов наркотиков на руках Голунова.

Чиков также выложил копию экспертного заключения, которая подтверждает его слова.