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РИА Новости

На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками найдены ДНК других людей

Вчера, 22:19
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. На изъятых у журналиста Ивана Голунова пакетах с наркотиками присутствуют ДНК нескольких человек, сообщил РИА Новости официальный представитель главного управления МВД по Москве Юрий Титов.
"Отдельно отметим, что речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками", - отметил он.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
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Песков о деле Голунова: ошибки возможны везде, где работают люди
Итоги экспертизы, которые появятся завтра во второй половине дня, немедленно обнародуют.

Дело Голунова

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, накануне при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Возбуждено уголовное дело.
В субботу суд отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Вчера, 12:23
Еще есть надежда? В анализах Ивана Голунова не обнаружили следов наркотиковОбстоятельства задержания корреспондента "Медузы" Ивана Голунова продолжают вызывать вопросы в журналистском сообществе и не только. А между тем стало известно, что в анализах, взятых у журналиста, следов наркотиков не найдено. Но что дальше?

Путаница с фотографиями

Ранее полиция сообщила, что дома у задержанного "обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Знакомые журналиста отметили, что на фотографиях не его квартира. Позднее в МВД назвали это ошибкой сотрудника главка.
Как сообщило ведомство, одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные снимки сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования продажи наркотиков в Москве и области.
Иван Голунов
8 июня, 00:41
МВД выпустило разъяснение по вопросам, возникшим у СМИ по делу Голунова

Следов наркотиков на руках не нашли

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.
Как рассказал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают журналиста, эксперты из МВД не нашли следов наркотиков на руках Голунова.
Чиков также выложил копию экспертного заключения, которая подтверждает его слова.
Ранее главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что тест на наркотики Голунова показывает отрицательный результат, но исследование продолжается.
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
7 июня, 19:37
Депутат опасается, что дело против журналиста "Медузы" могли сфабриковать
19426177168
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Дело журналиста Ивана ГолуноваПроисшествия
Популярные комментарии
Подсказка: ищите обладателей этих ДНК в рядах МВД.
10 июня, 22:48
ЕМЕнисей Могучий
88512116
кто подбрасывал, того и ДНК.
10 июня, 22:58
sshumov.1973
74112012
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