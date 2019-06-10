При жесткой посадке вертолета на крышу здания в Нью-Йорке погиб человек

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Один человек погиб при жесткой посадке вертолета на крышу здания в Нью-Йорке, сообщает в понедельник телеканал CBS.
Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что, по предварительным данным, вертолет вынужден был совершить жесткую посадку или упал на крышу офисного здания на Манхеттене.
Возникший в результате пожар, по данным полиции, удалось потушить. Из здания эвакуированы сотни людей.
NEW: One person is dead after a helicopter crash lands on top of a Midtown Manhattan building. https://t.co/koKWDnOfy8 pic.twitter.com/TSdF9zJq4C— CBS News (@CBSNews) 10 июня 2019 г.