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РИА Новости

При жесткой посадке вертолета на крышу здания в Нью-Йорке погиб человек

Вчера, 21:45
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Один человек погиб при жесткой посадке вертолета на крышу здания в Нью-Йорке, сообщает в понедельник телеканал CBS.
Ранее губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что, по предварительным данным, вертолет вынужден был совершить жесткую посадку или упал на крышу офисного здания на Манхеттене.
Возникший в результате пожар, по данным полиции, удалось потушить. Из здания эвакуированы сотни людей.
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