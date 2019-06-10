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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Украинку не пустили на школьный выпускной из-за "неправильной" веры

Вчера, 21:37
11058
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Выпускнице девятого класса из Черновицкой области Украины запретили приходить на школьный выпускной из-за ее принадлежности к канонической УПЦ, сообщается на сайте просветительского отдела УПЦ Московского патриархата.
Еще до выпускного девочку начали обижать одноклассники — дети прихожан раскольнической церкви, рассказала мама школьницы Каролина. В отделе образования женщине заявили, что они с дочкой должны ходить в приходы раскольников. По ее словам, руководство школы никак не пыталось повлиять на ситуацию. На директора учебного оказывали давление активисты из отдела образования, добавила она.
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Когда девочка пришла сдать деньги на выпускной, мама одного из учеников заявила, что та на него не пойдет.
"Забери свои москальские деньги, нам от тебя ничего не надо!" — накричала она на девочку.
Несмотря на это выпускница все равно отдала необходимую сумму. После этого мать одноклассника пошла за ней в учительскую и стала бросать в нее деньгами.
Учителя никак не отреагировали на такое поведение женщины и даже не попытались защитить девятиклассницу.
Девочка вместе с мамой все же пришли на неофициальную часть мероприятия. При этом родители ее одноклассников отказались фотографировать своих детей вместе с ней.
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"Фотографии делали отдельно. <…> Они давали четкие указания своему фотографу, кого снимать, а кого нет", — пояснила Каролина.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом так называемой Православной церкви Украины давление на каноническую УПЦ и ее прихожан значительно усилилось. В канонической украинской церкви заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Так, в июне сторонники "новой церкви" попытались выселить протоиерея УПЦ из церковного дома и избили людей, которые пришли ему на защиту. Продолжаются захваты храмов канонической церкви, преследование ее священнослужителей, арест церковных земель.
9206829854
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеСитуация вокруг УПЦУкраина
Популярные комментарии
Смелая девчонка и реально верующая.
10 июня, 21:54
jjuws-w
4701002
Скоро инквизиция появиться на УКраине и реально средневековье настанет, газ и бензин то уже перекрыли
10 июня, 22:02
Марина Резник
2430000
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