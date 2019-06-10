Украинку не пустили на школьный выпускной из-за "неправильной" веры

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Выпускнице девятого класса из Черновицкой области Украины запретили приходить на школьный выпускной из-за ее принадлежности к канонической УПЦ, Выпускнице девятого класса из Черновицкой области Украины запретили приходить на школьный выпускной из-за ее принадлежности к канонической УПЦ, сообщается на сайте просветительского отдела УПЦ Московского патриархата.

Еще до выпускного девочку начали обижать одноклассники — дети прихожан раскольнической церкви, рассказала мама школьницы Каролина. В отделе образования женщине заявили, что они с дочкой должны ходить в приходы раскольников. По ее словам, руководство школы никак не пыталось повлиять на ситуацию. На директора учебного оказывали давление активисты из отдела образования, добавила она.

Когда девочка пришла сдать деньги на выпускной, мама одного из учеников заявила, что та на него не пойдет.

"Забери свои москальские деньги, нам от тебя ничего не надо!" — накричала она на девочку.

Несмотря на это выпускница все равно отдала необходимую сумму. После этого мать одноклассника пошла за ней в учительскую и стала бросать в нее деньгами.

Учителя никак не отреагировали на такое поведение женщины и даже не попытались защитить девятиклассницу.

Девочка вместе с мамой все же пришли на неофициальную часть мероприятия. При этом родители ее одноклассников отказались фотографировать своих детей вместе с ней.

"Фотографии делали отдельно. <…> Они давали четкие указания своему фотографу, кого снимать, а кого нет", — пояснила Каролина.