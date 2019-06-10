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РИА Новости

Представитель России в ООН назвал действия полиции в Косово провокационными

Вчера, 20:50
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ООН, 10 июн - РИА Новости. Полиция Косово, которая в конце мая провела операцию "по поимке банд" на севере края, действовала из провокационных побуждений из-за недавних выборов, где победили сербские представители, заявил в ходе заседания Совбеза ООН первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Считаем, что данные действия полиции носили целенаправленный провокационный и демонстративный характер", - сказал Полянский.
Он пояснил, что "подобное рвение в борьбе с криминалом ранее приштинским властям было несвойственно".
"Момент для атаки выбран не случайно: как раз накануне президент Сербии Александр Вучич, выступая в парламенте, обозначил готовность к выработке компромиссного решения косовской проблемы, а косовские власти, тем не менее, решили показать, что они хозяева на севере края", - рассказал Полонский.
Он также добавил, что "за неделю до этого с огромным перевесом на муниципальных выборах победил сербский список, отнюдь не албанской партий, попытка легально овладеть севером провалилась и в ход пошел второй - силовой - вариант".
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.
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Дмитрий ПолянскийАлександр ВучичСовет Безопасности ООНСербияКосовоООНРоссияВ мире
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