Представитель России в ООН назвал действия полиции в Косово провокационными

ООН, 10 июн - РИА Новости. Полиция Косово, которая в конце мая провела операцию "по поимке банд" на севере края, действовала из провокационных побуждений из-за недавних выборов, где победили сербские представители, заявил в ходе заседания Совбеза ООН первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Считаем, что данные действия полиции носили целенаправленный провокационный и демонстративный характер", - сказал Полянский.

Он пояснил, что "подобное рвение в борьбе с криминалом ранее приштинским властям было несвойственно".

"Момент для атаки выбран не случайно: как раз накануне президент Сербии Александр Вучич, выступая в парламенте, обозначил готовность к выработке компромиссного решения косовской проблемы, а косовские власти, тем не менее, решили показать, что они хозяева на севере края", - рассказал Полонский.

Он также добавил, что "за неделю до этого с огромным перевесом на муниципальных выборах победил сербский список, отнюдь не албанской партий, попытка легально овладеть севером провалилась и в ход пошел второй - силовой - вариант".

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.