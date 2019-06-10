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РИА Новости

В Нижнем Тагиле решают вопрос о расселении подъезда, где взорвался газ

Вчера, 20:01
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Власти решают вопрос о расселении жильцов подъезда дома в Нижнем Тагиле, где взорвался бытовой газ и произошел пожар, сообщает в понедельник департамент информполитики Свердловской области.
Ранее сообщалось, что площадь пожара, возникшего после хлопка бытового газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома, составила 90 квадратных метров. Как сообщало СУ СК по Свердловской области, в результате ЧП пострадали три человека - мужчина и две женщины.
"В настоящий момент оперативные службы проводят осмотр подъезда, где произошел взрыв. Выясняют точное число пострадавших. Параллельно выясняются причины взрыва и пожара. На месте ЧП находится глава города Владислав Пинаев. Как отметил губернатор, сейчас главная задача - определить силы и средства для помощи эвакуированным жителям подъезда. Рассмотреть варианты размещения в пункте временного пребывания либо расселения в маневренный жилой фонд", - говорится в сообщении.
Департамент подчеркивает, что ситуация со взрывом находится под контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Власти намерены уточнить, что еще нужно для ликвидации последствий.
Ликвидация последствий хлопка бытового газа в жилом доме в Ростовской области. 12 мая 2019
12 мая, 02:21
В Ростовской области произошел хлопок газа в жилом доме
"Если будет необходимо и последует запрос от главы - будет оказана помощь из резервного фонда Свердловской области. Имущество пострадавших квартир охраняет полиция. Соседние дома не пострадали, там функционирует газ, электричество и водоснабжение. Глава региона создал оперативный штаб", - отмечается в сообщении.
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