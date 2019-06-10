В Нижнем Тагиле решают вопрос о расселении подъезда, где взорвался газ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Власти решают вопрос о расселении жильцов подъезда дома в Нижнем Тагиле, где взорвался бытовой газ и произошел пожар, сообщает в понедельник департамент информполитики Свердловской области.

Ранее сообщалось, что площадь пожара, возникшего после хлопка бытового газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажной секции многоуровневого жилого дома, составила 90 квадратных метров. Как сообщало СУ СК по Свердловской области, в результате ЧП пострадали три человека - мужчина и две женщины.

"В настоящий момент оперативные службы проводят осмотр подъезда, где произошел взрыв. Выясняют точное число пострадавших. Параллельно выясняются причины взрыва и пожара. На месте ЧП находится глава города Владислав Пинаев. Как отметил губернатор, сейчас главная задача - определить силы и средства для помощи эвакуированным жителям подъезда. Рассмотреть варианты размещения в пункте временного пребывания либо расселения в маневренный жилой фонд", - говорится в сообщении.

Департамент подчеркивает, что ситуация со взрывом находится под контролем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Власти намерены уточнить, что еще нужно для ликвидации последствий.