ЦИК заявил о победе Токаева на выборах президента Казахстана

"Токаев набрал 70,96", - сказала она на открытом заседании центральной избирательной комиссии.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%, сообщила член ЦИК Ляззат Сулеймен. В понедельник Токаев сообщил, что его инаугурация запланирована на 12 июня.