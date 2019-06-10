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РИА Новости

ЦИК заявил о победе Токаева на выборах президента Казахстана

Вчера, 19:24
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
© Sputnik / Владислав Воднев
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НУР-СУЛТАН, 10 июн - РИА Новости. Касым-Жомарт Токаев выиграл выборы президента Казахстана, набрав 70,96 % голосов избирателей, заявила в понедельник член ЦИК Ляззат Сулеймен.
"Токаев набрал 70,96", - сказала она на открытом заседании центральной избирательной комиссии.
Согласно окончательным данным ЦИК, журналист и политический деятель Амиржан Косанов набрал 16,23% голосов избирателей, депутат нижней палаты парламента Казахстана Дания Еспаева получила 5,05 % голосов.
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 77,4%, сообщила член ЦИК Ляззат Сулеймен. В понедельник Токаев сообщил, что его инаугурация запланирована на 12 июня.
Инаугурация президента Казахстана запланирована на 12 июня.
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