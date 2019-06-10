Медведев считает, что Россия достойна стать полноправным членом ЦЕРН

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве

ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает правильным, чтобы Россия стала полноправным членом Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН), но вопрос стоимости участия нужно посчитать.

На встрече премьера с российскими учеными, работающими в ЦЕРН, научный сотрудник Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН Татьяна Харламова подняла вопрос о том, что сейчас РФ является в ЦЕРН наблюдателем, поэтому российские граждане имеют не все возможности граждан стран, которые являются ее членами, и не планирует ли РФ стать полноправным членом ЦЕРН.

"А вы как считаете правильно сделать?" - спросил премьер.

Харламова отметила, что хотела бы, чтобы РФ стала полноправным членом, и перед входом в организацию был бы установлен российский флаг среди прочих.

"Раз вы так считаете, тогда так и надо сделать. Мы очень близко кооперируемся с ЦЕРНом, у нас особые традиции", - сказал премьер.

Он добавил, что у России положение привилегированного наблюдателя.

"Считаю, что уровню развития физики в нашей стране соответствует только статус полноценного члена. Иначе это несерьезно", - сказал премьер.