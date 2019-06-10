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РИА Новости

Медведев считает, что Россия достойна стать полноправным членом ЦЕРН

Вчера, 19:21
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает правильным, чтобы Россия стала полноправным членом Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН), но вопрос стоимости участия нужно посчитать.
На встрече премьера с российскими учеными, работающими в ЦЕРН, научный сотрудник Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН Татьяна Харламова подняла вопрос о том, что сейчас РФ является в ЦЕРН наблюдателем, поэтому российские граждане имеют не все возможности граждан стран, которые являются ее членами, и не планирует ли РФ стать полноправным членом ЦЕРН.
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"А вы как считаете правильно сделать?" - спросил премьер.
Харламова отметила, что хотела бы, чтобы РФ стала полноправным членом, и перед входом в организацию был бы установлен российский флаг среди прочих.
"Раз вы так считаете, тогда так и надо сделать. Мы очень близко кооперируемся с ЦЕРНом, у нас особые традиции", - сказал премьер.
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Он добавил, что у России положение привилегированного наблюдателя.
"Считаю, что уровню развития физики в нашей стране соответствует только статус полноценного члена. Иначе это несерьезно", - сказал премьер.
"Я считаю, что нам нужно к этому стремиться. Нам нужно оценить это. Это стоит денег... Если мы хотим участвовать полноценно, значит, придется за это платить", - добавил Медведев.
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РАНДмитрий МедведевРоссийская академия наукРоссияРИА Наука
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