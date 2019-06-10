Медведев считает, что Россия достойна стать полноправным членом ЦЕРН

ЖЕНЕВА, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает правильным, чтобы Россия стала полноправным членом Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН), но вопрос стоимости участия нужно посчитать.
На встрече премьера с российскими учеными, работающими в ЦЕРН, научный сотрудник Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН Татьяна Харламова подняла вопрос о том, что сейчас РФ является в ЦЕРН наблюдателем, поэтому российские граждане имеют не все возможности граждан стран, которые являются ее членами, и не планирует ли РФ стать полноправным членом ЦЕРН.
"А вы как считаете правильно сделать?" - спросил премьер.
Харламова отметила, что хотела бы, чтобы РФ стала полноправным членом, и перед входом в организацию был бы установлен российский флаг среди прочих.
"Раз вы так считаете, тогда так и надо сделать. Мы очень близко кооперируемся с ЦЕРНом, у нас особые традиции", - сказал премьер.
Он добавил, что у России положение привилегированного наблюдателя.
"Считаю, что уровню развития физики в нашей стране соответствует только статус полноценного члена. Иначе это несерьезно", - сказал премьер.
"Я считаю, что нам нужно к этому стремиться. Нам нужно оценить это. Это стоит денег... Если мы хотим участвовать полноценно, значит, придется за это платить", - добавил Медведев.